Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

Os policiais federais identificaram uma organização criminosa que enviou mais de 500 encomendas postais da droga sintética

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (25), a operação Insônia no combate ao tráfico interestadual de ecstasy em 13 Estados. No Rio Grande do Sul, a ofensiva ocorreu em Rio Grande, no Sul.

Houve o cumprimento de 48 mandados de busca e apreensão e de três mandados de prisão em 13 estados. As ordens judicias foram expedidas pela Vara de Entorpecentes de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, após manifestação favorável por parte do Ministério Público.

As investigações duraram cinco meses. Os policiais federais identificaram uma organização criminosa que enviou mais de 500 encomendas postais da droga sintética. A venda do entorpecente acontecia por meio de aplicativos de mensagens. Para esconder o narcotráfico, os traficantes utilizavam nomes de empresas de fachada, com suposta atuação em e-commerce de bijuterias e de suplementos alimentares.

Além do RS, a operação Insônia ocorreu na Paraíba, Santa Catarina, Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Mato Grosso do Sul.

