Polícia Quadrilha é presa após confronto com policiais em Imbé, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Houve apreensão de nove armas e de farta munição pela Brigada Militar e Polícia Civil na ERS 786, na praia de Albatroz Foto: Polícia Civil/Divulgação (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma quadrilha foi presa, na noite desta quarta-feira (24), em Imbé, no Litoral Norte gaúcho, com armamento. Os criminosos confrontarem-se com policiais militares e civis. O incidente ocorreu em uma residência na ERS 786, na praia de Albatroz, durante a Operação Integrada Força Total. Quatro bandidos foram presos.

Através de um trabalho de inteligência, o local onde poderiam estar os integrantes de uma facção criminosa, oriunda do Vale do Rio do Sinos, foi descoberto. Os suspeitos estariam envolvidos no homicídio do líder de um grupo local de tráfico de drogas no dia 14 deste mês em Terra de Areia.

Os policiais foram recebidos com tiros e ocorreu então o confronto. Diante do cerco, os bandidos se renderam. Todos os indivíduos, de 20, 26, 31 e 33 anos, possuem inúmeros antecedentes. Na casa estava ainda a companheira de um deles, de 29 anos, também com ficha criminal.

Houve a apreensão de um fuzil calibre 556, uma espingarda artesanal calibre 45, uma espingarda calibre 12, duas pistolas calibres 9 milímetros, um revólver calibre 38 e três revólveres calibres 32.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia