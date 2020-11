Acontece Em visita à FCDL-RS, Cônsul Geral de Israel no Brasil falou sobre o desenvolvimento de seu país

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Site da FCDL-RS)

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) e a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) retornaram as suas atividades presenciais nesta última terça-feira (10). O cônsul Geral de Israel no Brasil, Alon Lavi, esteve presente na sede da FCDL-RS, para comemorar a retomada dos eventos na entidade. Na ocasião, o cônsul falou sobre os avanços de Israel no que diz respeito às relações internacionais com países vizinhos e com o Brasil e no desenvolvimento econômico israelense.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, disse que a Federação tem muito orgulho em ser parceira de entidades de tamanha representatividade como a FIRS e o LIDE RS, todas atuantes em favor do crescimento social e econômico do Rio Grande do Sul.

“A FCDL-RS, a FIRS e o LIDE RS são parceiros na promoção de ações que buscam a melhoria contínua de todos os segmentos da sociedade gaúcha. E temos muito a aprender com Israel, um exemplo de nação empreendedora e com altíssimo grau de inovação e tecnologia”, destacou o presidente Vitor Augusto Koch.

A FCDL-RS e a FIRS já são parceiras em ações que buscam levar aos lojistas gaúchos amplo conhecimento sobre a cultura de inovação que transformou Israel em um terreno fértil para novas ideias e tecnologias. Neste contexto, as entidades projetam, para o primeiro semestre de 2021, a realização de uma missão empresarial ao país, com visitas em avançados centros tecnológicos voltados ao varejo em cidades como Tel Aviv e Jerusalém.

Também prestigiaram o evento, o vice-presidente da FIRS, Roberto Wofchuk; o diretor de Relações Institucionais da FIRS, Albert Poziomyck; o diretor do CCG Saúde, Alberto Santa Helena; o CEO do Transforma RS, Ronald Krumenauer; os vice-presidentes da FCDL-RS, Nara Coppini e Ademir Sebben; o presidente da CDL São Leopoldo e do Conselho Fiscal da FCDL-RS, Olinto Menegon; o presidente da CDL Brochier e do Conselho de Ética da FCDL-RS, Gilberto Devanir da Silva; os diretores distritais da FCDL-RS, Cladimir Coppini e Deumar Fill; os sócios do Escritório Lamachia Advogados Associados, Leonardo Lamachia e Rodrigo Dornelles; e o coordenador geral do Congresso Internacional de Gestão, Everaldo Cavalheiro.

Confira fotos do evento:

