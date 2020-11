Acontece Expodireto Cotrijal conquista Prêmio Líderes e Vencedores 2020

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Cotrijal, Nei César Manica. (Foto: Divulgação/ Vinicius Reis - Agência ALRS)

A Expodireto Cotrijal foi agraciada com o Prêmio Líderes e Vencedores, na categoria Sucesso Empresarial – Média e Grande Empresa, nesta última terça-feira (10). O prêmio que está em sua 26ª edição é concedido pela Assembleia Legislativa e Federasul.

“O sonho, com a criação da Expodireto, era contribuir para o aumento da renda e da produtividade e trazer mais inovação para a região. Passados 21 anos, nossa região tem a melhor produtividade média em soja no Estado e no País”, disse o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, ao receber o troféu, entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, e pela presidente da Federasul, Simone Leite.

O presidente da Cotrijal, agradeceu a homenagem, e dedicou a toda a “família Cotrijal”. Ainda, ressaltou que o sucesso da Expodireto Cotrijal foi construído a muitas mãos. “Sonhamos grande e, com o apoio de expositores, patrocinadores, associados, enfim, de todos que trabalham pelo fortalecimento do agronegócio, estamos tendo colheita farta”, destacou Nei César Manica.

Expodireto

A feira é realizada desde 2000, em Não-Me-Toque, e tornou-se referência em inovação, tecnologia e negócios, com reconhecimento internacional. Em 2020, na 21ª edição, realizada entre 2 e 6 de março, reuniu 573 expositores, que encaminharam R$ 2,6 bilhões em negócios. Mais de 256 mil pessoas, de 71 países, passaram pelos 98 hectares do parque.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece