Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Obras da duplicação da BR 116 devem ser concluídas em maio de 2022. (Foto: Divulgação)

O Comando Militar do Sul está promovendo o programa Conheça Seu Exército 2020. A iniciativa está levando profissionais de comunicação para conhecer uma parcela do trabalho realizado pelo Exército Brasileiro, que tem como objetivo apresentar os desafios do cotidiano vivido pelos militares e seus dependentes, na área do Comando Militar do Sul, ressaltando as particularidades da profissão militar.

“O nosso enfoque principal que é a missão de defesa externa, prevista em constituição em defesa da pátria, então talvez, a maioria não conheça. Essa nossa atividade de conhecer o seu exército na sua essência, eu acredito que a maioria conheça. Então, essa é a nossa intenção de ter convidado vocês para uma série de atividades do Exército Brasileiro”, comentou o chefe da 5ª Seção do Comando Militar do Sul, coronel Maia Filho.

As atividades iniciaram na manhã desta última terça-feira (10). Após testagem para a Covid-19, os participantes se deslocaram para a BR 116, entre Guaíba e Tapes, onde visitaram as obras de duplicação de 50 quilômetros que estão sendo realizadas pelo Exército.

Nomeada de Operação Guaíba, as obras compreendem o lote 1, do km 300 ao 325, de Guaíba a Barra do Ribeiro, em um total de 24,5 quilômetros, e no lote 2, do km 325 ao 351, de Barra do Ribeiro a Tapes, totalizando 26,3 quilômetros.

A duplicação estão sendo realizada por 338 militares que contam com o apoio de 66 viaturas e 82 equipamentos que são utilizados para perfuração, pavimentação e terraplanagem. O investimento na rodovia é de R$ 207,4 milhões, e a previsão de entrega é para maio de 2022. O Exército brasileiro deu início as obras em janeiro de 2019, após analisar o pedido do DNIT para assumir os dois lotes da obra.

“Nós pegamos esse trecho com alguns seguimentos já realizados e a nossa intenção é prosseguir nos trabalhos até concluir esses 50 quilômetros no prazo previsto. Nós temos um trecho de 5 quilômetros liberados e a nossa previsão é agora no dia 20 de novembro liberar mais 10 quilômetros, do km 320 até o km 330”, revelou o comandante do destacamento Guaíba, major Rafael Buarque Gomes.

Após a visitação na BR 116, os participantes do programa seguiram para a cidade de Santa Maria. Na manhã de hoje (11), os profissionais da comunicação visitaram o Centro de Adestramento Sul e ao 4º Batalhão Logístico. Já a tarde, o deslocamento será até o Centro de Instrução de Blindados com tiro de Guarani.

Na quinta-feira (12), na parte da manhã, será feita uma apresentação de uma Força-Tarefa Blindada. Já à tarde, os convidados retornam para Porto Alegre.

A obra da BR 116 se constitui dos seguintes trabalhos:

– 484.949,70m³ em terraplanagem;

– 2.082.147,50 m² de pavimentação;

– 224.156,78 toneladas de CBUQ;

– 83.002,60 m de dispositivos de drenagem corrente

– Construção de 3 viadutos em travessias urbanas

– Construção de 1 ponte nova

– Demolição e reconstrução de 2 pontes

– Execução de serviços complementares e de sinalização

– Controle de danos ao meio ambiente

Confira algumas fotos desta terça-feira (11/11):

