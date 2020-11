Acontece Sesc/RS apresenta nova campanha que mostra que SIM, o Sesc é para todos!

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Site Sesc/RS)

O Sesc/RS está lançando uma nova campanha para o mês de novembro. Com o mote “SIM, o Sesc também é pra você”, a instituição busca se aproximar ainda mais dos gaúchos mostrando que seus serviços são abertos a todos os públicos.

A ação foi desenvolvida pela Agência SPR e tem supervisão da equipe de Marketing do Sesc/RS. No vídeo da campanha, é apresentada a personagem “Jasmim”, uma agente de atendimento ao cliente alegre e contagiante, afinal, no seu trabalho quando alguém pergunta se “O Sesc é pra mim?”, a resposta é sempre “SIM!”.

Para a gerente do Núcleo de Marketing do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Simone Barañano, a campanha aproxima ainda mais a instituição dos gaúchos. “Queremos estar cada vez mais perto da nossa comunidade e mostrar que “Sim” o Sesc é para todas as pessoas, independente de onde elas trabalhem, estudem ou em qual cidade elas residam. Essa campanha mostra exatamente isso, que o Sesc é pra mim, é pra ti, é pro teu amigo. E que melhor forma de fazer isso se não com um tom leve, descontraído e contagiante, afinal, o Sesc é assim”, comenta.

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc está presente em 57 cidades com Unidades Operacionais e em todos os 497 municípios do Estado com ações sistemáticas. Além disso, oferece serviços nas áreas de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer, Assistência, Saúde e Educação. Algumas das ações são gratuitas e outras possuem valores acessíveis e facilidades de pagamento para possibilitar o acesso de todos.

