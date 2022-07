Saúde Emagrecer sem sair do sofá é possível: conheça três exercícios que utilizam o móvel

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O personal trainer e educador físico Tauan Gomes, que montou um treino para emagrecer sem sair do sofá. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Talvez, o sonho de muitos sedentários – que estão insatisfeitos com o próprio corpo – seja emagrecer sem sair do sofá. Afinal, aquela preguiça de ir para a academia, ou mesmo de preparar um espaço no quintal para realizar alguns exercícios em casa, não seria mais problema (ou desculpa). Mas, como um móvel tão confortável e aconchegante seria capaz de aumentar o gasto calórico do organismo?

Com um pouco de criatividade e muito conhecimento, descobrimos que sim: é possível emagrecer sem sair do sofá. Mas, calma lá. Isso não significa que você não vai precisar se esforçar e suar a camisa.

“Você não precisa sair da sua casa para iniciar seu processo de emagrecimento. Comece afastando o sofá para o centro da sala e, com apenas esse espaço, você já consegue realizar um treino usando apenas o peso corporal”, explica o personal trainer e educador físico Tauan Gomes, que montou um treino para emagrecer sem sair do sofá.

1. Alongamento – Para alongar os membros inferiores e superiores, ao mesmo tempo, use o braço do sofá. Estenda uma perna em cima do móvel, enquanto a outra permanece reta. Agora, tente alcançar a ponta do pé, curvando o corpo e esticando os dois braços. Repita com a outra perna e faça isso por três a cinco minutos.

2. Aquecimento – Para finalizar a preparação, dê duas voltas no sofá e faça polichinelos por um minuto. Em seguida, mais um minuto de prancha abdominal. Para esse exercício, sente-se na beirada do sofá, esticando as pernas sem encostar no chão. Agora, faça o movimento de quem vai abraçar os joelhos, flexionando quadris e joelhos, trazendo-os até o peito. Depois, volte para a posição inicial.

3. Desafio – Após tudo isso, faça o máximo de voltas possíveis no sofá, em um tempo de 12 minutos. Agora, tente adicionar 20 polichinelos, 16 agachamentos, 12 abdominais e 10 flexões de braço. Os agachamentos podem ser feitos como se a pessoa fosse sentar-se no sofá. E para as flexões, basta apoiar os braços no assento e esticar o corpo.

Bônus

“Para finalizar essa mini sessão, aconselho mais um alongamento de três a cinco minutos e uma caminhada leve pela casa, até se recuperar totalmente. Com sessões de treino de, aproximadamente, 30 minutos, feitos de três a cinco vezes semanais, você atingirá uma melhora significativa na sua composição corporal e preparo físico, em um plano de cinco a seis semanas contínuas”, finaliza Tauan.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde