Rio Grande do Sul Embaixador dos Estados Unidos no Brasil é recebido pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No encontro, foram discutidas áreas e oportunidades em que o RS pode trabalhar em cooperação com os EUA Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini No encontro, foram discutidas áreas e oportunidades em que o RS pode trabalhar em cooperação com os EUA. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Com honras militares, o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd C. Chapman, foi recebido pelo governador Eduardo Leite, na tarde desta quinta-feira (19), no Palácio Piratini. Essa é a primeira vez que Chapman visita o Rio Grande do Sul como representante do governo norte-americano.

No encontro, foram discutidas áreas e oportunidades em que o RS pode trabalhar em cooperação com os EUA. “Sempre tivemos uma boa relação com os Estados Unidos e temos certeza de que existe um enorme potencial para trazer investimentos e empresas americanas para cá, assim como trocar experiências e agregar conhecimento entre gaúchos e americanos”, destacou o governador.

A intenção de Chapman é construir um planejamento estratégico com governadores, de forma a identificar áreas potenciais com cada Estado e formular estratégias para alavancar oportunidades. “Estou convencido que a embaixada e os consulados têm de trabalhar de perto com os Estados brasileiros, porque são maiores do que muitas nações do mundo. Nosso consulado aqui em Porto Alegre tem mais responsabilidade que mais da metade das nossas embaixadas do mundo. Por isso, quero construir algo grande e efetivo com o RS”, afirmou o embaixador.

Nesse sentido, foi marcada uma reunião para que as equipes norte-americanas e gaúchas possam elaborar o planejamento de forma integrada.

Também participaram da reunião, representando o governo estadual, o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild; o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci; e a coordenadora de Relações Consulares e Diplomáticas, Guiomar Gastal.

Pelo governo norte-americano, estiveram presentes o cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre, Shane Christensen; a conselheira para Assuntos Políticos e Econômicos, Rebekah Martinez; e a assistente para Assuntos Políticos e Econômicos, Aline Vecchia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul