Bem-Estar O isolamento social aumenta o consumo de jogos online

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

As pessoas passaram a buscar alternativas de entretenimento diversificadas, baratas e de acesso fácil. Foto: Reprodução

A pandemia causada pelo Coronavírus mudou a rotina por completo das pessoas em todo o mundo.

As pessoas, segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) tiveram que ficar em suas casas, a fim de evitar a propagação do vírus.

Consequentemente, o isolamento social aumentou o consumo de jogos online.

A causa disso, é que as pessoas passaram a buscar alternativas de entretenimento diversificadas, baratas e de acesso fácil, como é o caso dos jogos online, movimentando, inclusive, o cassino online.

Nesse sentido, cada vez mais, percebemos que os jogos online estão deixando de ser apenas um entretenimento, para virar um negócio que tem movimentado alguns bilhões de dólares.

A movimentação do mercado de jogos online

Desde já, segundo informações da Newzoo, os jogos online movimentaram US$ 1,1 bilhão de dólares somente no ano de 2019.

E, segundo o Twitter, somente as menções sobre o universo de jogos online cresceram 71% em todo o mundo.

Isso, durante o período da quarentena.

Temos assistido mais sites de apostas entrando no ar. O estado americano de Nevada, onde fica Las Vegas, referência mundial em apostas, liberou palpites oficiais para 4 campeonatos de e-sports.

Dados da Confederação Brasileira de Texas Hold’em mostram que os brasileiros se tornaram mais adeptos do Poker online, impactando em 8 milhões de jogadores somente no Brasil.

As casas de apostas online possuem diversas opções de jogos, para todos os gostos, o que se tornou ótimas opções para passar o tempo.

Com isso, também para quem é empreendedor do ramo, só tem ganhado com o aumento do fluxo de pessoas que buscam essas opções.

Felizmente, no Brasil, existem vários sites de apostas online no idioma português que aceitam brasileiros em suas modalidades de apostas online.

As apostas ao vivo: uma modalidade de jogos online que só cresce

Antes de tudo, saiba que as apostas ao vivo são muitos atrativas nas casas de apostas.

Alguns sites de apostas ainda não as oferecem por possuir ainda poucos recursos tecnológicos para manter atualizações constantes dos sistemas.

E, as apostas ao vivo, também chamadas se in-play, as oportunidades podem surgir de forma diferente do que você fez antes da partida inicial.

Essas apostas são bem dinâmicas, do início ao fim do jogo surgem oportunidades de mercados e de odds.

Mas você não pode confundir as apostas ao vivo com livestream, este é um recurso que não pode estar presente em um site de apostas.

Há alguns sites que oferecem ótimas oportunidades desse tipo de apostas.

Assim, que você entrar nesses sites, é só localizar a seção apostas ao vivo ou in-play, onde você encontrará os eventos esportivos em que a casa de aposta está aceitando a entrada de jogadores.

Jogos online: o que há nos melhores cassinos online

Os cassinos online proporcionam momentos de diversão e prazer, principalmente para os amantes dos jogos.

Consequentemente, você não precisa, hoje, de pegar um avião para ir até Las Vegas para sentir a emoção de jogar em um cassino.

Isso porque temos a opção das casas de apostas online. Elas que têm buscado trazer experiências cada vez mais próximas da realidade.

Esses cassinos online oferecem uma opção completa para os apostadores, começando com vídeo bingos, até as apostas em eventos esportivos e outros.

Primeiramente, saiba que os melhores cassinos online têm alguns pontos em comum, que são:

oferecem bônus de boas-vindas, inclusive para apostas ao vivo

possuem protocolos de segurança elevados

aceitam vários métodos de pagamentos, inclusive cartões ou boleto

possuem grande variedade de jogos online

as casas deixam jogar gratuitamente para teste dos jogos.

Desse modo, há hoje no mundo virtual, os melhores cassinos online, você pode aproveitar para se divertir e ainda ganhar alguma grana.

Concluindo

Neste artigo, você conferiu que isolamento social aumentou o consumo de jogos online, o que vem elevando o movimento nesse mercado de jogos, dentre outros aspectos.

Os cassinos online têm sido uma válvula de escape positiva para as pessoas que buscam formas de entretenimento sem sair de casa e com segurança.

E, você, qual sua modalidade de jogo preferida?

