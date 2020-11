Bem-Estar O aumento do entretenimento online devido à pandemia

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Muitas pessoas buscaram como opção os jogos online, inclusive em cassinos online. Foto: Reprodução Muitas pessoas buscaram como opção os jogos online, inclusive em cassinos online. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Neste ano, com enfrentamos o evento da pandemia, fomos forçados a ficar em casa em isolamento social.

Com isso, para evitar o tédio e ter alternativas de entretenimento, muitas pessoas buscaram como opção os jogos online, inclusive em cassinos online.

O cassino online, com a evolução da tecnologia, tem trazido uma experiência cada vez melhor para seus públicos.

Consequentemente, já é sentido um aumento do fluxo e atividades em jogos online, principalmente por pessoas do sexo masculino, com pouca tendência de busca pelas pessoas do sexo feminino.

Por isso, neste post, você vai conferir como vem ocorrendo o aumento do entretenimento online durante a pandemia, dentre outros detalhes do mundo dos jogos online.

O mercado de apostas online

O setor de jogos de cassino online teve aumento em sua receita média, em torno de 24% em relação ao ano de 2019, segundo o site da Tv Gazeta.

Scott Burton, executivo da Askott Entertainment, empresa do setor de criação de jogos online, afirma que “os grupos que não têm uma boa oferta em termos de apostas no e-Sports, estão buscando alternativas porque sabem que estão perdendo um bom mercado no momento.”

Isso é devido, em parte, pela suspensão das ligas esportivas, o que levou as empresas da área a priorizarem os jogos online.

Além disso, os jogos online passaram por uma alta onda de crescimento em 2020, quando os jogos, nacionais ou não, foram suspensos nos EUA.

Hoje, o entretenimento online é uma alternativa muito interessante para quem está isolado, não pode ir a um cassino e precisa de opções para passar o tempo, ou se divertir.

Os jogos em cassinos online

Os cassinos online possibilitam que os apostadores joguem em jogos de sua preferência através da internet. E no conforto de suas casas.

Consequentemente, tem se elevado o número de plataformas que usam da realidade virtual ou streaming para ofertar conteúdo de áudio e vídeo através apenas do celular ou PC.

Com isso, os usuários ficam imersos a um mundo virtual glamouroso, como se estivessem em Las Vegas, a maior cidade dos cassinos.

Isso com acesso aos mais diversos jogos ou partidas transmitidas ao vivo e das mais diversas modalidades.

Os cassinos online oferecem aos apostadores probabilidades e percentuais, geralmente, maior que nos cassinos físicos.

Dessa forma, alguns cassinos online dizem que os maiores percentuais de reembolso para seus apostadores são para jogos na modalidade slot machine.

Provavelmente, em meio à crise que o mundo sentiu, muitas pessoas em isolamento social aproveitaram para se dedicar e aprender técnicas e estratégia de jogos como poker, blackjack, roleta e outros jogos online com maiores chances de retorno das apostas.

Saiba mais das casas de entretenimento online

Primeiramente, hoje, você encontra sites de apostas voltados para todos os tipos de esportes. O que tem sido ótimas opções para quem busca jogar com segurança.

Hoje, no Brasil, os jogos como em cassinos, e outros, não são permitidos, mas há sites hospedados em outros países e em português, com a devida licença para realizar suas atividades para os brasileiros.

Para quem deseja iniciar suas apostas, por exemplo, na NetBet Sport, é preciso criar sua conta informando seu CPF, pois o dinheiro creditado dos jogos será direcionado para o número cadastrado.

Nas diversas casas de apostas existem, hoje, uma variedade imensa de jogos esportivos como futebol, basquete, vôlei, tênis, beisebol e muitos outros jogos. Claro, há opções para todos os gostos!

As casas de apostas esportivas, dentre muitas, oferecem bônus de 100% e que variam até R$ 1.000 para seus novos clientes cadastrados. E, ocorrem muitas promoções, periodicamente.

Os jogos de roleta são um dos preferidos ou mais populares dos apostadores. Ele é também muito tradicional e cheio de surpresas, e por isso atrai tanta gente.

Por isso, nessas casas de entretenimento online, você pode encontrar também essa opção de aposta, em destaque para roleta Francesa, Roleta Europeia e Americana, e com versões ao vivo desses jogos.

Concluindo

Neste artigo, você viu sobre o aumento do entretenimento online pela pandemia, devido o isolamento social que enfrentamos.

O setor de jogos online vem enfrentando um crescimento sem precedentes.

Para o usuário, é uma excelente alternativa, pois ele pode vivenciar a experiências do cassino de modo virtual.

E, se este artigo foi útil para você, compartilhe ele com seus amigos.

