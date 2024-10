Geral Embora as eleições estejam marcadas para 5 de novembro, cinco Estados norte-americanos já começam a receber votos para a disputa presidencial

O primeiro Estado a iniciar a coleta de votos foi a Georgia, que abriu na terça-feira as estações de votação. (Foto: Reprodução)

Pelo menos cinco Estados dos EUA já começaram a receber votos da eleição no país, marcada oficialmente para dia 5 de novembro. Os Estados da Geórgia, Rhode Island, Tennessee, Kansas e Iowa já começaram a receber votos via sistemas de votação antecipada, que acontecem de diferentes maneiras pelo país.

O primeiro Estado a iniciar a coleta de votos foi a Georgia, que abriu na terça-feira as estações de votação, quando mais de 300 mil eleitores foram às urnas, incluindo o ex-presidente Jimmy Carter. A participação para um primeiro dia de votação antecipada foi mais que o dobro do recorde anterior estabelecido em 2020.

Em Rhode Island, os locais de votação ficarão abertos até o dia da eleição, enquanto no Tennessee a população poderá votar antecipadamente até o dia 1º de novembro. Já em Kansas e Iowa o processo de votação antecipada varia por condado.

O estado da Geórgia registrou recorde de eleitores no início da votação antecipada para presidente dos Estados Unidos, na terça-feira (15). Mais de 325 mil eleitores votaram durante a terça-feira, no estado. O número é mais que o dobro do primeiro dia de votação antecipada na eleição de 2020, quando 136 mil eleitores compareceram.

A Geórgia é um dos estados-chave na eleição presidencial dos Estados Unidos. A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump aparecem empatados em pesquisas feitas no estado. Quem vencer na área leva 16 delegados — é necessário conquistar 270 em todo o país para ser eleito.

Além da votação presencial, a Geórgia também está recebendo votos pelo correio. Eleitores que optarem por esta modalidade precisam apresentar provas de identidade.

Um dos eleitores que votou antecipadamente no estado é o ex-presidente Jimmy Carter, que completou 100 anos recentemente. Membro do Partido Democrata, Carter anunciou apoio a Kamala.

Em todo o país, pelo menos 5,5 milhões de norte-americanos já votaram, de acordo com dados do Laboratório Eleitoral. O número representa uma queda em comparação com o mesmo período de 2020, quando 27 milhões de pessoas já tinham votado.

O resultado expressivo nas eleições antecipadas de 2020 pode ser explicado pela pandemia de Covid-19. Naquele ano, milhares de pessoas preferiram votar antes da data oficial para evitar aglomerações.

Alguns republicanos continuam a insistir que os eleitores deveriam poder votar apenas pessoalmente e no dia da eleição. No entanto, autoridades do partido estão incentivando seus apoiadores a votar com antecedência. As informações são do jornal Valor Econômico e do portal de notícias G1.

