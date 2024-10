Geral Hezbollah anuncia “nova fase de escalada” no confronto com Israel

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Imagem mostra subúrbios ao sul de Beirute estão em ruínas após ataques aéreos. (Foto: Unicef/Dar al Mussawir/Ramzi Haidar)

O grupo extremista Hezbollah anunciou nessa quinta-feira (17) que está lançando uma “nova fase de escalada” no confronto contra Israel. Os extremistas, entretanto, não detalharam quais medidas seriam adotadas.

O Hezbollah é uma organização armada com atuação política que possui forte influência no Líbano. O grupo tem um histórico de confrontos com Israel. Nos últimos meses, o confronto entre as duas partes aumentou.

Os extremistas têm bombardeado o norte de Israel desde outubro de 2023, em solidariedade aos terroristas do Hamas e às vítimas da guerra na Faixa de Gaza.

Em setembro deste ano, Israel iniciou uma operação militar contra alvos do Hezbollah no Líbano. Várias regiões do país, incluindo a capital Beirute, sofreram bombardeios aéreos. As forças israelenses também lançaram uma ação por terra no sul do Líbano.

Segundo o Hezbollah, 55 soldados e oficiais israelenses morreram e mais de 500 ficaram desde que o conflito se intensificou. Já no Líbano, mais de 2 mil pessoas morreram.

O anúncio do grupo extremista ocorre no mesmo dia em que Israel anunciou a morte do chefe do Hamas, Yahya Sinwar. O Hezbollah não comentou o assassinato do principal comandante do grupo aliado, mas afirmou que está fazendo uma transição no confronto com Israel.

Escalada

As tensões entre Israel e o Hezbollah se intensificaram em julho. Naquele mês, um comandante do grupo extremista foi morto em um ataque israelense no Líbano.

No mês seguinte, o grupo preparou uma resposta em larga escala contra Israel, que acabou sendo repelida.

Mais recentemente, líderes israelenses emitiram uma série de avisos sobre o aumento de operações contra o Hezbollah. O gatilho para uma virada no conflito veio após os seguintes pontos:

– Nos dias 17 e 18 de setembro, centenas de pagers e walkie-talkies usados pelo Hezbollah explodiram em uma ação militar coordenada.

– A imprensa norte-americana afirmou que os Estados Unidos foram avisados por Israel de que uma operação do tipo seria realizada. Entretanto, o governo israelense não assumiu a autoria.

– Após as explosões, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que estava começando “uma nova fase na guerra”.

– Enquanto isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que levará de volta para casa os moradores do norte do país, na região de fronteira, que precisaram deixar a área por causa dos bombardeios do Hezbollah.

– Segundo o governo, esse retorno de moradores ao norte do país só seria possível por meio de uma ação militar.

– Em 23 de setembro, Israel bombardeou diversas áreas do Líbano. O dia foi o mais sangrento desde a guerra de 2006.

– Em 27 de setembro, Israel matou o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por meio de um bombardeio em Beirute.

– Israel lançou uma operação terrestre no Líbano “limitada e precisa” contra alvos do Hezbollah, no dia 30 de setembro.

– Em 1º de outubro, o Irã atacou Israel como resposta à morte de Nasrallah e outros aliados do governo iraniano. As informações são do portal de notícias G1.

