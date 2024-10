Geral Influenciadora brasileira morre em Paris após ser atropelada em faixa de pedestre durante corrida na rua

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

A influenciadora digital brasileira Fernanda Carolina Lind Silva morreu aos 31 anos, em Paris. (Foto: Reprodução)

A influenciadora digital brasileira Fernanda Carolina Lind Silva morreu após ser atropelada em Paris, na França. A irmã dela contou, nessa quinta-feira (17), que a Fernanda foi atingida enquanto atravessava uma faixa de pedestre. Ela tinha 31 anos, nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, mas morava no exterior há seis anos.

Fernanda trabalhava em uma empresa de comércio exterior no mercado de Artes e Design e compartilhava dicas sobre a França em um perfil no Instagram. A página acumulava cerca de 50 mil seguidores.

Ao portal de notícias G1, a cozinheira Aline Lind, irmã de Fernanda, contou que a influenciadora morava em Saint-Cloud e, na última na terça-feira (15), saiu para praticar corrida, conforme costumava fazer. No entanto, ela sofreu o acidente em uma área entre as comunas Saint-Cloud e Suresnes.

“Ao atravessar uma rua, ela foi atingida brutalmente por um carro”, explicou a cozinheira, enfatizando que a irmã estava na faixa de pedestres quando foi atropelada.

Pedro Angelo Abatayguara Rosal, marido da influenciadora, foi alertado sobre o acidente por meio de um aplicativo no relógio digital que Fernanda usava no momento da colisão. “O relógio deu uma notificação assim: um acidente aconteceu com Fernanda e você é o contato de emergência”, disse Aline.

Pedro tentou ligar para a esposa e, como não teve retorno, foi até o local e encontrou Fernanda recebendo os primeiros socorros. “Viu nossa amada menina caída e recebendo os primeiros cuidados do Samu”, explicou a cozinheira, dizendo que Fernanda foi levada ao Hôpitaux de Paris.

Os exames da influenciadora constataram que ela teve fraturas em três costelas e na clavícula, além de um ferimento gravíssimo na cabeça. Sendo assim, Aline e a família foram alertados do acidente e no mesmo dia viajaram até Paris.

Os familiares desembarcam na manhã de quarta-feira (16) e conseguiram ver Fernanda, mas no mesmo dia ela teve a morte cerebral decretada. “Apesar de o corpo dela apresentar sinais vitais considerados perfeitos pelos médicos, infelizmente a atividade cerebral constatada foi diminuindo até que foi decretada a morte cerebral por volta das 14h [de Paris]”.

Segundo Aline, o acidente é investigado pela polícia como homicídio. O motorista responsável, inclusive, foi identificado e detido para esclarecimentos às autoridades.

Influenciadora

Fernanda era dona do perfil Paris lowcost no Instagram, onde dava dicas para ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos de visitar, mudar ou estudar na França desde 2020.

“Chamava Paris lowcost porque ela focava em dicas acessíveis. Como ela costumava dizer, para ‘muquiranas de bom gosto’, mostrando que com planejamento este sonho era mais possível do que muitos poderiam supor”, explicou Aline.

De acordo com a irmã, Fernanda sempre foi apaixonada pelo país e se mudou junto com o marido em 2018 para fazer mestrado. “Recebemos inúmeras manifestações de amor e carinho de amigos, conhecidos e desconhecidos que acompanhavam o trabalho da Fê pela página. A admiração que foi demonstrada por ela foi imensa”, finalizou Aline.

O Itamaraty, por meio do Consulado-Geral em Paris, confirmou a morte de Fernanda e afirmou estar à disposição para prestar assistência consular aos familiares. As informações são do portal de notícias G1 e da CNN.

