Geral Governo Milei negocia acordo para que argentinos entrem nos Estados Unidos sem necessidade de visto

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

O presidente argentino, Javier Milei, e a secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, durante assinatura do acordo, em Buenos Aires. (Foto: Reprodução)

O governo de Javier Milei assinou nessa segunda-feira (28) um acordo para que os argentinos entrem nos Estados Unidos sem a necessidade de um visto de turismo ou negócios, informaram as duas administrações. O processo, no entanto, não é automático e ainda deve levar mais de um ano.

O acordo foi assinado durante a visita da Secretária de Segurança Interna americana, Kristi Noem, a Buenos Aires e visa recolocar a Argentina no Programa de Isenção de Vistos. O país já foi parte do programa durante o governo de Carlos Menem em 1996, mas foi retirado após a crise econômica e social de 2001 durante o governo de Fernando De La Rúa.

“Esta solicitação constitui o primeiro passo de um rigoroso processo que exigirá que a Argentina cumpra elevados padrões internacionais em seus procedimentos de imigração, o que fortalecerá a segurança nas fronteiras do país e aumentará sua posição internacional”, afirma o comunicado da Casa Rosada.

Segundo a nota, Milei e Noem também discutiram “o progresso da cooperação bilateral em matéria de migração, segurança externa e combate ao terrorismo”.

O governo libertário também ressaltou que o processo é resultado do “excelente relacionamento entre o presidente Javier Milei e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, baseado na confiança existente entre os dois líderes”.

Mais tarde, Noem alertou que muito dificilmente a entrada argentina no programa de isenção ocorreria em menos de um ano. Em 2026 os Estados Unidos serão uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol junto com México e Canadá.

Segundo a embaixada dos Estados Unidos na Argentina, o país tem a menor taxa de permanência fora do prazo de visto de toda a América Latina. A representação também destacou que o número de argentinos viajando para os EUA nos primeiros quatro meses deste ano aumentou 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

“O maior aumento entre os 20 principais países emissores de viagens”, escreveu a embaixada em comunicado. Com a valorização do peso, mais argentinos têm viajado para o exterior, sendo o Brasil um dos principais destinos, segundo dados do Indec.

“Sob a liderança do Presidente Javier Milei, a Argentina está se tornando uma aliada ainda mais forte dos Estados Unidos, mais comprometida do que nunca com a segurança das fronteiras de ambas as nações”, disse Noem.

O programa de Isenção de Vistos permite que a maioria dos cidadãos ou nacionais de países participantes viajem aos Estados Unidos a turismo ou negócios para estadias de 90 dias ou menos sem visto. O programa conta atualmente com 42 países, sendo o Chile o único da América Latina.

De acordo com o site argentino de dados Chequeado, citando números do Departamento de Estado americano, 2024 foi o ano com a maior taxa de rejeição de vistos para argentinos dos últimos 19 anos. Foram 8,9% de vistos B de visitante rejeitados, muito acima dos 3% máximos exigidos pelo governo americano para autorizar a entrada de países no programa.

O país já fazia parte da lista de países aspirantes ao programa ao lado de Brasil, Bulgária, Chipre, Romênia e Uruguai. Desses, apenas o Uruguai já fez parte e foi expulso em 2003 devido ao aumento de visitantes uruguaios que excediam o tempo do visto. Da lista o Brasil é o que tem a maior taxa de recusa.

O Brasil aderiu à lista de espera em 2022 depois que o governo de Jair Bolsonaro aplicou isenção para os cidadãos americanos em 2019 na esperança de ver a medida se tornar recíproca no futuro. Neste ano, os EUA prometeram incluir o Brasil em um grupo que aceleraria o processo de entrada, mas isso não ocorreu. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva removeu a isenção este ano.

Kristi Noem é uma das principais cabeças por trás do recrudescimento da política migratória dos EUA. Ela foi a quarta autoridade de alto-escalão do governo Trump a visitar a Argentina. Os dois governos têm estreitado cada vez mais os laços, sendo Milei o maior apoiador do trumpismo atualmente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

