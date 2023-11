Inter No Beira-Rio, Inter empata em 1 a 1 com o América-MG pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Inter é o 13º colocado com 39 pontos. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter é o 13º colocado com 39 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter empatou por 1 a 1 com o América-MG, no Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (1º), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valencia abriu o marcador para o Colorado aos 15 minutos da primeira etapa. Marlon deixou tudo igual para os visitantes aos 29 do segundo tempo. Com o resultado, o Inter é o 13º colocado com 39 pontos. Já o América-MG é o lanterna do Brasileirão com 20 pontos conquistados.

A partida

Mesmo com mais posse de bola desde os minutos iniciais, o Inter não conseguiu transformar a pressão em chances reais de gol. Antes dos dez minutos, o Colorado teve duas oportunidades com Aránguiz. Na primeira, o chileno chegou atrasado após cruzamento de Wanderson. Já na segunda, dividiu a bola com o goleiro depois de passe de Pedro Henrique. Entretanto, aos 14, Enner Valencia inaugurou o marcador. O zagueiro Nico Hernández, atuando como lateral-esquerdo na ausência do lesionado Renê, cruzou da entrada da área para Valencia. Ele ganhou no alto de Maidana e tirou o zero do placar. O equatoriano balançou a rede pelo quinto jogo seguido.

A resposta do Coelho veio aos 20. Após o lançamento da zaga, o meia Rodriguinho achou Juninho na área, entretanto, que bateu fraco para o gol de Rochet. O Colorado seguia melhor mas sem ser efetivo nas finalizações. Aos 34, Wanderson fez boa jogada pela ponta esquerda e cruzou para a área. O passe, quase se reverteu em um gol sem querer. A bola raspou o travessão e saiu pela linha de fundo. Antes do intervalo, o Inter chegou mais uma vez, mas o goleiro Jori fez uma boa intervenção. Valencia recebeu pela esquerda, passou pela marcação e bateu forte mas o goleiro do América estava lá para salvar.

Disposto a diminuir o prejuízo no Beira-Rio, o América-MG voltou do descanso com outra postura. Em menos de dez minutos, três chances de gol. Logo aos 2, Felipe Azevedo arriscou de fora da área, mas foi interceptado pela marcação. Aos 6, após escanteio cobrado por Benítez, ex-Grêmio, o zagueiro Maidana tocou de cabeça, só que a bola foi para fora. Dois minutos mais tarde, o capitão Juninho cruzou e Mastriani não alcanço. A sobra ficou com Martinez, que ficou cara a cara com Rochet, mas Nico Hernández chegou e cortou para escanteio.

Após a pressão inicial, o Inter equilibrou as ações e ameaçou a meta mineira com perigo aos 16. Aránguiz arriscou de fora da área, a bola desviou em Alan Patrick e passou raspando a trave. No lance seguinte foi a vez de Alan Patrick chutar de fora da área, só que a bola foi para fora, passando muito perto da meta de Jori. O América mostrou reação e empatou em golaço de Marlon aos 28. O lateral pegou a sobra da bola afastada do escanteio e, de fora da área, arriscou e bateu no ângulo, sem chances de defesa para Rochet.

As equipes voltam a campo neste final de semana, para a próxima rodada do Brasileirão. O Inter visita o Cruzeiro no Mineirão, às 16h deste domingo (5), enquanto o América-MG faz clássico estadual com o Atlético-MG, no sábado (4), às 19h30.

Ficha técnica

Inter

Escalação: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Nico Hernández (Dalbert, 27’/2ºT); Rômulo (Gabriel, 11’/2ºT), Aránguiz (Lucca, 35’/2ºT), Pedro Henrique (Bruno Henrique, 11’/2ºT), Wanderson e Alan Patrick (Luiz Adriano, 35’/2ºT); Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

América-MG

Escalação: Jori; Danilo Borges (Felipe Azevedo, int.), Iago Maidana (Marlon, 12’/2ºT), Ricardo Silva e Danilo Avelar; Alê, Rodriguinho (Breno, 36’/2ºT), Juninho, Emmanuel Martínez (Cazares, 23’/2ºT) e Benítez (Mateus Henrique, 23’/2ºT); Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Arbitragem

Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP), auxiliado por Neuza Ines Back (Fifa-SP), Luiz Claudio Regazone (RJ) e Wagner Reway (Fifa-PB).

