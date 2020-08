A Arábia Saudita começará em breve a Fase 3 de testes clínicos em cerca de 5.000 pessoas para uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela chinesa CanSino Biologics Inc, informou um porta-voz do Ministério da Saúde saudita neste domingo (09).

No mês passado, o cofundador da CanSino disse que a empresa estava em negociações com Rússia, Brasil, Chile e Arábia Saudita para lançar a Fase 3 do estudo da candidata a vacina, Ad5-nCOV.

A vacina usa um vírus inofensivo do resfriado conhecido como adenovírus tipo 5 (Ad5) para transportar material genético do coronavírus para o corpo. Os pesquisadores disseram no mês passado que a vacina da CanSino, desenvolvida em conjunto com a unidade de pesquisa militar da China, parecia ser segura e induzia respostas imunológicas na maioria dos indivíduos.

A Arábia Saudita planeja testar a vacina junto com um placebo em 5.000 voluntários e atualmente está preparando testes nas cidades de Riad, Damã e Meca, disse a agência de notícias estatal saudita SPA no sábado (08).

A candidata da CanSino se tornou a primeira na China a passar para testes em humanos em março, mas outras vacinas em potencial desenvolvidas pela Sinovac Biotech e uma unidade do China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) já foram aprovadas para testes da Fase 3 no exterior. A vacina da Sinovac começou a ser testada com voluntários no Brasil no mês passado.