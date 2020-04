Saúde Empresa de vestuário muda linha de produção e auxilia sistema de saúde durante pandemia

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Confecções Conti)

Mudar a rotina não é fácil para ninguém, principalmente para quem já possui uma empresa consolidada. A pandemia ocasionada pelo novo Coronanvírus fez muita gente adaptar os hábitos diários e, em alguns casos, até a produção da própria empresa. Mas a adaptação veio acompanhada da solidariedade. É o caso da Conti Confecções, que passou a auxiliar o sistema de saúde durante a pandemia da Covid-19.

Desde 2003, a empresa fabrica e vende diversos itens de vestuário e moda, como uniformes – esportivos, escolares e corporativos -, jaquetas, calças e pijamas em Entre Rios do Sul, com loja no Centro do município. Com a crise inesperada, Elenita Tumelero Conti passou a produzir pijamas hospitalares e máscaras, contribuindo para o enfrentamento da Covid-19 na região. “A demanda está muito alta, estamos produzindo para público em geral, distribuidoras, ambulatórios, farmácias, Unidades Básicas de Saúde e hospitais”, revela a empreendedora.

Em 2019, Elenita procurou o Sebrae RS para receber auxílio na gestão do negócio. “Vejo a adaptação da Conti como uma oportunidade de se desenvolver e crescer como empresa. Além de conquistar novos clientes, os novos produtos ajudam o sistema de saúde a passar por esse momento”, avalia a analista de relacionamento com o cliente do Sebrae RS, Alana Marie de Cezaro. A produção da Conti Confecções alcança, hoje, a região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul.

