Acontece Empresa doa mais de duas toneladas de alimentos para instituições de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Acervo criança feliz)

A Fundação Marcopolo está trabalhando em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) no projeto de fabricação de respiradores mecânicos, que contam com válvulas e articulações doadas pela empresa Marcopolo. Rolos de linhas de costura também foram doados ao Hospital Pompéia para a confecção de aventais.

Na tarde da última segunda-feira (30), a Fundação doou mais de duas toneladas de alimentos para as instituições Criança Feliz e a Entidade Assistencial à Criança e Adolescente (ENCA), de Caxias do Sul. As duas entidades estão com as portas fechadas seguindo decreto que evita aglomerações para a prevenção do avanço do coronavírus.

As associações que atendem a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, garantem diariamente o almoço e a pré-jantar de quase 500 beneficiários. No total, foram compradas 200 cestas básicas, somando duas toneladas de alimentos e 250 litros de produtos de limpeza, distribuídos para 200 famílias, da Zona Norte de Caxias do Sul. Na semana passada foram doados 1280 itens de materiais escolares como papéis para desenho, giz de cera, lápis, canetinha, lápis de cor, tinta guache, tesoura, pincéis, apontadores e cadernos às pessoas que estão abrigadas nos Pavilhões da Festa da Uva.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece