Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

O programa Pampa Debates exibido de segunda a sexta-feira TV Pampa teve uma iniciativa muito bonita. O programa possui um grupo no whatsapp com mais de 200 pessoas e juntos resolveram praticar a solidariedade. Eles arrecadaram dinheiro para a compra de equipamentos de proteção individual e entregaram para a Defesa Civil nesta terça-feira (31).

Foram arrecadados aproximadamente R$ 150 mil. O grupo comprou equipamentos de proteção individual para a área de saúde. Entre hoje e amanhã (01), a Defesa Civil vai receber 200 caixas de álcool gel, cada uma com 12 frascos do produto, e 107 caixas de luvas.

“No segundo momento nós temos ainda mais uma doação equivalente, e estamos avaliando em darmos cestas básicas, tendo em vista do que está acontecendo, além da necessidade dos profissionais da saúde, as pessoas em virtude da crise econômica, também estão precisando de alimentação e produto de higiene, então nós estamos começando a elaborar isso, pois temos mais da metade dos recursos arrecadados para doar”, explicou o Procurador-geral da Justiça do RS, Marcello Dornelles .

O grupo escolheu fazer a entrega para a Defesa Civil, pois o órgão está centralizando todas as doações e destinando a instituições, conforme a necessidade. “Nós vamos repassar a Secretaria da Saúde que tem catalogado já aqueles hospitais, servidores da área de saúde que estão mais necessitando. Esse material é extremamente valioso pois está cada vez mais difícil de encontrá-lo no mercado pelo seu alto consumo. Essa iniciativa do grupo Pampa Debates é extremamente importante, pois vai ajudar a não só salva vidas, como estamos priorizando, mas também preservar a vida daquelas pessoas que estão ajudando a salvar vidas”, declarou o coordenador de Proteção da Defesa Civil do RS, coronel Júlio César Rocha.

O presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret estava presente na entrega dos produtos e ressaltou a importância dessa grande ação. “Este grupo está de parabéns e só reforça o grande papel da Rede Pampa de Comunicação, pois além de informar e trazer conteúdo relevante, o Pampa Debates conseguiu fazer esse ato de trazer qualidade de vida e mais segurança para a população gaúcha”.

