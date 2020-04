Acontece Voluntários produzem máscaras para doação em Carazinho

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Em Carazinho, no norte do Estado, mais uma ação positiva está sendo realizada, em relação ao coronavírus. Há uma semana o grupo de voluntários Fábrica do Bem está produzindo máscaras para serem doadas na cidade.”Nós vimos que aqui em Carazinho estava tendo uma demanda muito defasada na questão de máscaras, nós fomos procurar e não achamos. A Marisa que tem a sua escola de costura comprou a ideia junto conosco da Fábrica do Bem, que vem desde 2019 fazendo ações na comunidade de Carazinho”, explicou o coordenador da Fábrica Elizandro Baccin.

As máscaras são feitas com TNT duplo e borrachinha de dinheiro. O material é comprado a preço de custo em duas livrarias da cidade, com dinheiro de doações. O trabalho das 36 costureiras é voluntário e as máscaras são distribuídas gratuitamente. “O TNT é um material simples e pelo fato da máscara ser descartável, a gente viu que era um material mais fácil de ser encontrado também, e a borrachinha de dinheiro foi a primeira alternativa que veio e tem dado muito certo”, relatou Baccin.

A maioria das costureiras trabalham em casa. Por isso, na escola de costura da Marisa são cortados os TNT’s e separados os kits para serem levados até a casa de cada uma das voluntárias. Em apenas seis dias de trabalho os voluntários já produziram mais de 1.500 máscaras. E como a demanda ainda é grande, eles ainda tem material para produzir mais 7 mil máscaras. Além da confecção desse equipamento de proteção individual, a Fábrica do Bem também está arrecadando alimentos para serem distribuídos a quem precisa. Quem quiser pode levar a doação nos pontos de coleta identificados.

“A gente não quer ficar parado, vendo as coisas acontecerem com os menos favorecidos, nós queremos estar servindo como ponte e chegar até eles auxiliando”, disse a coordenadora da doação de alimentos, Débora Boaventura. E quem quiser ajudar doando material para a confecção das máscaras, doando alimentos ou qualquer valor em dinheiro pode entrar em contato pelas redes sociais da Fábrica do Bem.

