2 de abril de 2020

Nesta temporada, nas 14 partidas defendendo a camisa do PSG, o jogador marcou quatro gols e deu duas assistências. Foto: (Reprodução/Twitter PSG) Foto: (Reprodução/Twitter PSG)

O empresário e meio-irmão de Edinson Cavani afirmou que Inter, Flamengo, Palmeiras e Boca Juniors estão interessados no atacante do PSG. Como não renovou com o clube francês, o atacante uruguaio será jogador livre após o fim do contrato que se encerra no próximo mês de junho.

A declaração foi citada pelo jornal “Tuttosport” e pelo portal “CalcioNapoli1926.it, que questionou ao empresário sobre a possibilidade de Cavani retornar ao Napoli, clube no qual atuou entre 2010 e 2013, e Guglielmone declarou: “Até o momento, não há nenhum contato com os Azzurri (Napoli). Recebemos sondagens da América do Sul com Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors.”

Inter e Palmeiras, contudo, negaram terem feito contato com o empresário. Já a diretoria flamenguista, diz que fez a consulta durante o período em que vivia a instabilidade sobre a permanência de Gabigol. Como o artilheiro foi contratado, as conversas com Cavani não evoluíram.

Cavani está em quarentena na sua fazenda no interior do Uruguai, devido à pandemia do coronavírus. Na atual temporada, o atacante disputou 14 partidas, marcando quatro gols e dando duas assistências com a camisa do PSG. Estima-se que o salário de Cavani, de 33 anos, gire em torno de 10 milhões de euros por ano.

