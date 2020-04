Inter “Isso aqui não é uma ‘gripezinha'”, diz presidente do Internacional após se recuperar do Coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Marcelo Medeiros se recupera do Coronavírus Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Em entrevista à Rádio Grenal, durante o programa Contra Ataque, o presidente do Internacional Marcelo Medeiros falou sobre os dias em que ficou isolado por conta do covid-19. Medeiros relembrou o jantar de confraternização realizado durante a semana do Grenal 424 onde dez pessoas também contraíram a doença. “Seria leviano da minha parte apontar o jantar como ponto de contaminação das pessoas. A nossa função faz com que tenhamos contato com muitas pessoas. Mas o fato é que do jantar 10 pessoas contraíram a doença.”

O presidente testou positivo para a covid-19 no dia 20 de março, embora já estivesse em isolamento cinco dias antes disso, quando passou a ser suspeito de ter contraído o coronavírus. “No domingo, dia 15, acordei com uma certa indisposição. Me mudei para um outro apartamento que tenho e me isolei. Ficando 16 dias completamente afastado.”

Durante estes últimos dias, a Organização Mundial da Saúde têm pedido para que a população continue se mantendo em casa. Segundo o presidente é importante seguirmos estas orientações a fim de impedir que o vírus se propague mais rápido. “Eu não tenho direito, por uma questão de comodismo, colocar a vida das outras pessoas em risco. Isso aqui não é uma ‘gripezinha’. Dependendo da imunidade da pessoa, pode te levar a problemas graves.”

Com a parada dos campeonatos, alguns Clubes estão avaliando quais os próximos passos e decisões a serem tomadas. Com o Inter não é diferente. Medeiros afirma que o Clube está fazendo a avaliação de três possíveis cenários que incluem paralisação de 30, 60 ou 90 dias. “O fator determinante de tudo isso vai ser dado pelas organizações de saúde, não pelos clubes”, ressalta.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter