Inter Com D’Alessandro de intermediador, elenco do Inter se coloca à disposição e aguarda negociação com a direção

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Enquanto estão em período de férias, os jogadores do Inter aguardam pelas tratativas quanto à uma readequação salarial. O assunto, que já está em pauta, deve ser apresentado em forma de proposta ao elenco nos próximos dias. A direção ainda segue analisando os impactos das finanças com a paralisação e o cenário incerto do retorno do futebol.

Em entrevista à Rádio Grenal, o goleiro Marcelo Lomba revelou que os jogadores já se mostraram à disposição para debater com a direção uma solução, entendendo a situação em virtude da pandemia do Covid-19. Neste momento, o capitão D’Alessandro é o intermediário entre o elenco e a direção para tratar do assunto.

“Não foi conversado ainda nada, pelo menos não comigo. O D’Ale, o capitão está mais informado, o que ele me passou é que a direção está avaliando os impactos. Acredito que eles estão fazendo um balanço financeiro. Já nos colocamos à disposição para conversar e sabemos que não virão tempos fáceis. Daqui 15 ou 20 dias vamos saber de algo mais”, declarou Lomba.

Antes de apresentar a oferta, a direção ainda segue analisando os prejuízos na vida financeira em três esferas, já que não há como estimar uma definição sobre o futuro das competições, conforme explanou o presidente Marcelo Medeiros, em contato com a Rádio Grenal.

“A gente está fazendo um desenho de três cenários. Paralisação de 30, 60 ou 90 dias. O fator determinante de tudo isso vai ser dado pelas organizações de saúde, não pelos clubes”, afirmou o mandatário colorado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

