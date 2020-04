Inter “Não trato como férias, sigo trabalhando forte”, afirma Marcelo Lomba sobre as férias forçadas pelo Covid-19

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O goleiro do Internacional, Marcelo Lomba, tem tentado manter a rotina de treinos, mesmo que em um período forçado de férias devido ao Covid-19. Monitorado por Daniel Pavan, preparador de goleiros, o arqueiro contou em entrevista exclusiva à Rádio Grenal detalhes do seu confinamento e também ressaltou o trabalho feito pelo capitão D’Alessandro para ajustar os vencimentos dos atletas.

Destaque de mais um início de temporada do Internacional, Marcelo Lomba tem vivido o seu confinamento devido ao covid-19, em Porto Alegre. Com parentes na capital Rio de Janeiro, Lomba admite que não trata o período atual como verdadeiras férias e salienta a preocupação com os pais e a avó que vivem na capital carioca.

Treinando forte sob os cuidados de Daniel Pavan, Lomba afirmou em entrevista à rádio Grenal que o trabalho forte é coletivo de todo o grupo. “Muitos atletas levaram equipamentos do clube pra casa, outros compraram”, afirmou o goleiro que relembrou que estar bem fisicamente é peça fundamental na disputa para ser titular de Eduardo Coudet.

Em férias desde esse 1º de abril, Lomba tem uma nova rotina. Tomar café com a esposa e os filhos, para depois se dividir no turno da manhã entre desenhos do mundo de princesas e super-heróis. “É mais difícil segurar os dois aqui”, afirmou o goleiro ao tentar comparar a dificuldade entre salvar um lance de perigo de grandes atacantes do Brasil e cuidar dos dois filhos.

Por fim, sabedor dos problemas do calendário do futebol, Lomba disse esperar que a melhor decisão seja tomada, mas que torce pelo não atropelo das datas que é comum no futebol brasileiro. Também sem saber muito sobre o futuro dos vencimentos mensais dos atletas o goleiro que é uma das lideranças do clube confirmou que D’Alessandro, capitão do time, é com gere o assunto em nome do grupo.

O Inter iniciou nessa quarta-feira (01) o período de férias coletivas de 20 dias, mas que pode ser ampliado devido a situação do covid-19.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter