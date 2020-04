Política Governador gaúcho pede à China o envio de equipamentos e materiais para combater o coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Leite anunciou o envio de uma correspondência durante transmissão ao vivo pela internet Foto: Reprodução O governador informou o envio da correspondência durante transmissão ao vivo pela internet. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governador Eduardo Leite enviou, nesta quinta-feira (02), uma carta ao governador da província de Hubei, Wang Xiaodong. A região chinesa foi a primeira a manifestar a disseminação do coronavírus no mundo e, nestes quatro meses, tornou-se referência no combate à pandemia de Covid-19.

Ao lembrar os laços de fraternidade que o Rio Grande do Sul mantém com a província desde 2001, o governador solicitou auxílio material e cooperação científica para superar a pandemia. O envio de luvas, máscaras N95, aventais e kits de testagem, além de equipamentos hospitalares, principalmente respiradores, foi solicitado à autoridade chinesa.

O governador gaúcho anunciou o envio da correspondência à China durante transmissão ao vivo pela internet. Ao ressaltar as dificuldades enfrentadas pelo Estado no combate à doença, Leite destacou a importância do estreitamento das relações no que se refere à cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, especialmente quanto aos protocolos de testagem e de tratamento estabelecidos em Hubei.

O Estado está conectado a Hubei pelo Acordo de Fraternidade e Cooperação, que prevê intercâmbio bilateral, entre outros projetos, nas áreas de ciência e tecnologia, cultura, educação, esportes, saúde, comércio, recursos humanos e agricultura.

