Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Casas de apostas são investigadas na operação "Integration", que apura crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. (Foto: Reprodução)

As casas de apostas investigadas na operação “Integration”, que apura crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais e na qual foi presa a empresária Deolane Bezerra e a mãe dela no Recife, contratavam influenciadores digitais para promover jogos de azar, que são proibidos por lei. A informação foi repassada pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.

Em entrevista à TV Globo na quinta-feira (5), o secretário afirmou que “há indícios e provas suficientes do cometimento do crime”. Uma das bets investigadas é a Esportes da Sorte. O dono da empresa, Darwin Henrique da Silva Filho, e a esposa dele, Maria Eduarda Filizola, se entregaram à polícia e foram presos.

“É feita toda uma história de que o jogo vai levar você a ter um patrimônio, um carro, uma mansão, um barco, quando isso não é realidade. Aquela pessoa que tem um carro, uma mansão, um barco, não foi jogando [que ganhou]. Foi sendo patrocinada para vender uma ilusão e levar pessoas a jogar, muitas vezes, de forma compulsiva e perder tudo que têm”, afirmou o secretário.

Ainda de acordo com Alessandro Carvalho, as bets envolvidas no esquema atuavam, inicialmente, no jogo do bicho, que é proibido no Brasil, e aproveitaram o crescimento do mercado de apostas esportivas online, autorizado e regulamentado pelo governo federal neste ano, para legalizar suas atividades.

“O jogo não é feito para o apostador ganhar. O jogo é feito para a casa [de apostas] ganhar. Então, foi visto de uma forma clara que esse grupo criminoso explorava também jogos que não são legais, como o ‘Jogo do Tigrinho’, e isso era canalizado para dentro da estrutura para legalizar”, explicou.

Também segundo o secretário, com a regulamentação das bets, as organizações que trabalhavam com jogo do bicho migraram para o ramo de apostas esportivas pela internet.

“Se você pega um influencer, uma pessoa que tem uma imagem boa, faz um contrato com ele para que divulgue aquela bet – cada pessoa dessas, às vezes, tem milhões de seguidores —, é uma rede que se espalha de uma maneira muito rápida, e o dinheiro para dentro dessas organizações de uma forma muito rápida”, declarou o secretário de Defesa Social.

Ele também afirmou que a prática dos jogos ilícitos se mistura com as atividades regulares das plataformas. “Existe a bet, que é a parte legal, mas existem, como foi comprovado na operação feita pela Polícia Civil de Pernambuco, outros jogos que não são legais dentro da mesma estrutura”, contou. As informações são do portal de notícias G1.

