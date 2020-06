Economia Empresas já aderem ao home office permanente

Os 150 funcionários que trabalhavam no escritório da LafargeHolcim, no centro no Rio de Janeiro, não vão mais voltar para lá quando a pandemia passar. Eles atuam na área administrativa da multinacional suíça que fabrica materiais de construção e, a partir de agora, vão trabalhar de casa. A companhia, que emprega 1.500 funcionários no país, vai entregar o imóvel do escritório carioca e estima economizar R$ 2 milhões ao ano, ao eliminar custo fixo com aluguel, condomínio, estacionamento, copa, manutenção e recepcionista. O teletrabalho para a área administrativa já era adotado uma ou duas vezes por semana, mas a pandemia foi o empurrão para que a prática fosse estendida em tempo integral nesta unidade, segundo a diretora de recursos humanos, Juliana Andrigueto.

Empresas ouvidas pelo Valor estão indo na mesma direção. Como a LafargeHolcim, algumas já decidiram entregar escritórios e colocar uma parte dos funcionários trabalhando definitivamente de casa após o fim da pandemia. Outras estudam adotar o regime para todo o efetivo e há ainda as que estenderam a permanência do home office para o fim deste ano ou 2021. A justificativa, em geral, é o ganho de produtividade que obtiveram nesse período experimental, além do corte de custos fixos com a manutenção de escritórios. A tendência, na visão delas, é que os escritórios virem espaços para reuniões, treinamentos e não representem mais o local para o expediente de trabalho.

“Nossa intenção é transformar os nossos escritórios em ambientes de convivência. O propósito do escritório vai mudar, ele vai ser o lugar de networking, de contato”, diz Benjamim Quadros, CEO da empresa de tecnologia BRQ, que tem quase 3 mil funcionários em dez escritórios, no Brasil e exterior. Ele diz que a companhia também decidiu que a partir da experiência com a pandemia, vai permitir que todos os funcionários exerçam suas funções de qualquer lugar. “Já entreguei 10% dos imóveis alugados e só não nos desfizemos de mais porque vamos ter que esperar para ver qual vai ser a dinâmica do cliente depois”, diz. Enquanto espera para ver a evolução do mercado, Quadros já renegociou vários alugueis, conseguindo até 50% de abatimento.

Mas a redução dos custos fixos, segundo ele, foi equilibrada com o investimento que precisou ser feito para melhorar as plataformas digitais e comprar licenças para que todos pudessem atuar remotamente. Como uma empresa de tecnologia, ele conta que alguns funcionários já trabalhavam em grupos virtuais, em squads de criação, e se adaptaram rapidamente ao home office em tempo integral. “O que mais nos incentivou a adotar o trabalho remoto foi o ganho que tivemos em produtividade”, afirma. Em uma pesquisa interna, 50% dos funcionários disseram se sentir mais produtivos em casa e 72% afirmaram que ganharam em qualidade de vida. Entre os insatisfeitos aparece um percentual pequeno, em torno de 6%, principalmente da área de marketing que se sentiram menos criativos longe do contato pessoal com os colegas.

As relações mudam a distância, mas Quadros, diz que no seu caso nunca se sentiu tão próximo dos funcionários. “Simplificamos muito a estrutura hierárquica”, afirma. Durante a pandemia, a empresa adotou um sistema de agenda compartilhada, onde todos têm acesso. “Se eu tenho um ponto que preciso falar em determinado assunto, eu entro na reunião virtual sem precisar avisar”. A governança da empresa, segundo ele, está sendo repensada em todos os níveis.

O teletrabalho requer regras para que funcione com mais tranquilidade. Juliana Andrigueto, da LafargeHolcim, diz que algumas regras foram estabelecidas durante a quarentena e vão agora fazer parte de um manual de conduta. “Estabelecemos um horário limite para se marcar as reuniões, o respeito ao intervalo do almoço, a indicação para se evitar mandar mensagens de trabalho no fim de semana”, diz. No início da pandemia, os funcionários do Rio puderam buscar suas cadeiras, desktop, teclado e até o descanso para os pés. A empresa pagou um Uber para quem não tinha carro poder buscar.

A CVC já tinha o plano de colocar 400 dos seus mais de 4 mil funcionários, no Brasil e exterior, em home office este ano. Depois da experiência remota por conta da covid19, esse número deve dobrar. “Queremos que nossos funcionários tenham mobilidade para trabalhar. Essa flexibilidade vai trazer qualidade de vida para eles, que vão economizar tempo e dinheiro e a empresa vai simplificar a sua estrutura física”, diz Marcello Zappia, diretor de gente e gestão da CVC. Ele diz que na pandemia foi possível perceber que não é preciso ficar 100% do tempo no escritório. “Acredito no modelo em que exista um contato olho no olho, e que uma parte se reúna fisicamente para manter a criatividade, mas o escritório vai ser um lugar de debate e de gestão do conhecimento”.

Na Coca-Cola, o trabalho remoto foi estendido até o fim do ano para cerca de 600 profissionais, considerando terceiros e associados, que atuam nos escritórios da companhia. “O objetivo de ter grande parte dos funcionários em casa é contribuir para a segurança e saúde dos que não podem exercer suas atividades de forma remota”, diz Simone Grossmann, VP de RH da Coca-Cola Brasil, citando que a companhia possui nove engarrafadores que continuam operando para produção e distribuição. O home office começou no 16 de março, foi estendido à medida que a pandemia evoluiu no país e exigiu diversas adaptações. Segundo Simone, foi preciso repensar funções e reorganizar os times em novos papéis, priorizando o que era mais importante para o negócio da empresa diante de uma “crise inédita”.

