Economia Empréstimo Bolsa Família: confira as novas regras e como contratar

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Novas regras do consignado do Bolsa Família reduziram o risco que o empréstimo oferecia para as famílias. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O empréstimo consignado para beneficiários do Programa Auxílio Brasil, que se chamará Programa Bolsa Família a partir de março, recebeu sua primeira regulamentação em setembro do ano passado. No entanto, determinações como o percentual máximo da taxa de juros que poderia ser cobrada e o prazo de pagamento do crédito foram criticados por especialistas em políticas públicas, que afirmavam que o consignado poderia prejudicar financeiramente e endividar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Por conta disso e de outros fatores, a linha de crédito não é oferecida atualmente por nenhuma das dezesseis empresas credenciadas pelo antigo Ministério da Cidadania, nem mesmo pela Caixa Econômica Federal. Porém, com o objetivo de adequar as regras ao que o novo governo acredita ser o ideal, o novo Ministério do Desenvolvimento Social publicou, na semana passada, a Portaria N°858, que alterou a taxa máxima de juros, o limite de comprometimento de renda e o prazo de pagamento.

Confira:

Taxa de juros de até 2,5% ao mês: esse é o percentual máximo que as empresas poderão cobrar de juros mensalmente;

Comprometimento da renda de no máximo 5%: as famílias poderão utilizar apenas 5% dos R$600 recebidos mensalmente para o pagamento das parcelas; ou seja, só será possível descontar R$30 mensais para pagar as parcelas do empréstimo;

Parcelamento máximo em seis vezes: o pagamento das parcelas só poderá ser feito em, no máximo, seis meses;

Resultado das mudanças: as famílias poderão solicitar apenas o valor máximo bruto de R$ 180 (valor final recebido será um pouco menor por conta dos juros) e pagar em seis vezes de R$ 30 ao mês.

As novas regras do consignado do Bolsa Família reduziram o risco que o empréstimo oferecia para as famílias. Elas diminuíram o valor do desconto, fazendo com que as famílias continuem a receber pelo menos 95% do benefício, e diminuíram o tempo de endividamento, que agora é de apenas seis meses. Com as regras anteriores, os bancos e financeiras ficavam com 40% dos recursos destinados ao combate à pobreza, e as famílias já vulneráveis tinham que carregar a dívida por até dois anos. Apesar disso, os beneficiários poderão contratar menos de R$ 200.

Além disso, é preciso lembrar que, atualmente, apesar das novas regras já terem sido publicadas, o empréstimo não está sendo oferecido por nenhuma empresa, apesar de quase duas dezenas delas terem sido credenciadas para trabalhar com o consignado. A Caixa foi quem liberou o maior número de empréstimos, porém, a linha de crédito foi suspensa oficialmente pelo banco em janeiro deste ano e, após a divulgação das novas regras, a empresa afirmou que está analisando a situação para decidir se trabalhará novamente com o consignado ou não.

A princípio, o governo federal liberou doze empresas, entre bancos e financeiras, para ofertar o empréstimo consignado para beneficiários do programa Auxílio Brasil. Depois disso, ao longo dos meses seguintes, outras quatro empresas foram incluídas à lista, somando dezesseis, no total. No entanto, ainda não se sabe se todas elas irão trabalhar com a linha de crédito no novo Bolsa Família. Confira a lista de empresas credenciadas fornecida pelo site do governo, mas que não estão ofertando o consignado: Aspecir – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de

Pequeno Porte Ltda

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Inbursa S.A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Caixa Econômica Federal

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Cobuccio Sociedade de Crédito Direto S.A.

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

União Seguradora S.A. – Vida e Previdência

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

