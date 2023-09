Rio Grande do Sul Enchentes: governador gaúcho se reúne com Lula em Brasília nesta quarta, um dia antes de nova visita federal ao Estado

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Encontro entre ambos é o primeiro a ser realizado presencialmente para discutir ações de ajuda a cidades devastadas. (Foto: Arquivo/EBC)

O governador gaúcho Eduardo Leite será recebido em Brasília pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (27) para discutir ações de recuperação das cidades devastadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Eles ainda não haviam conversado presencialmente sobre o assunto. Marcado para as 15h30min no Palácio do Planalto, o encontro será realizado um dia antes de uma visita de comitiva federal ao Estado.

A equipe que desembarcará em Porto Alegre deve contar com a presença de ministros e também da primeira-dama Janja da Silva – ela teria feito questão de participar, motivo pelo qual a viagem foi adiada desta quarta para a quinta-feira. Ainda não há informações sobre o horário de desembarque ou roteiro a ser percorrido.

Lula não participará. Ele tem marcada para a sexta uma cirurgia de quadril. Nas três ocasiões em que integrantes de seu governo (incluindo o vice Geraldo Alckmin) visitaram regiões gaúchas atingidas pela passagem de um ciclone extratropical na primeira semana deste mês, o presidente da República também não pode comparecer, devido a viagem ao Exterior.

Anúncio de novas medidas

Ministro da Secretária de Comunicação Social da Presidência, o gaúcho Paulo Pimenta antecipou por meio de postagem nas redes sociais que Janja detalhará, junto com os demais membros da comitiva, uma série de novas iniciativas de apoio ao Rio Grande do Sul.

“A primeira-dama estará conosco para olhar de perto a situação e anunciar outras medidas”, ressaltou o petista em um trecho de vídeo publicado no X (ex-Twitter). “Vamos fazer um balanço de tudo aquilo que já foi feito e construir com o governador e os prefeitos novas ações.”

(Marcello Campos)

