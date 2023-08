Rio Grande do Sul Encontro Abelheiro apresenta novas atrações

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Além das oficinas práticas, a programação também terá conversas técnicas, degustação e venda de mel Foto: Divulgação Além das oficinas práticas, a programação também terá conversas técnicas, degustação e venda de mel. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Encontro Abelheiro é promovido pela Ucapi (União Carazinhense de Apicultores e Meliponicultores) e pela empresa Védera. O evento reunirá criadores de abelhas, empresas, pesquisadores, público em geral e apreciadores deste segmento nos dias 3, 4 e 5 de novembro na Acapesu, em Carazinho, no Rio Grande do Sul.

Além das oficinas práticas, a programação também terá conversas técnicas, degustação e venda de mel. No dia 5, em parceria com o grupo de melhor idade “Idade Feliz”, também terá um baile de encerramento. Visitantes de várias cidades da região Sul do Brasil são esperados.

Os detalhes da programação para o Encontro Abelheiro estão em fase final de definição por parte da comissão organizadora e diversas atrações já estão confirmadas. Dentre os expositores estarão apicultores (criadores de abelhas com ferrão) e meliponicultores (criadores de abelhas sem ferrão) e um dos destaques é que o público poderá conferir inúmeros sabores de mel e degustar essas delícias no evento.

A criação de abelhas, porém, resulta em muitos outros produtos além do mel. E o Encontro Abelheiro também vai evidenciar essas potencialidades. Uma das atrações nesse sentido são as oficinas práticas que já estão confirmadas para o evento, uma delas mostrando, por exemplo, a produção de sabonetes fitoterápicos.

Essa oficina vai ao encontro de um dos objetivos do Encontro Abelheiro, que é evidenciar que a criação de abelhas resulta em mais insumos do que o mel para o consumo alimentício. A cera e o própolis gerados pelas abelhas, por exemplo, podem ser matérias-primas para muitos outros produtos saudáveis e atrativos para os consumidores e, por isso, possuem um grande potencial econômico.

Cosméticos naturais

Outro exemplo de produto obtido a partir da criação de abelhas são os cosméticos naturais, que também poderão ser conferidos em outra oficina do Encontro Abelheiro.

“Ao estudar esse segmento, percebemos o potencial terapêutico dos insumos da abelha. Por que não levar isso para o dia a dia através de cosméticos naturais? E é isso que temos feito desde então. Nesta oficina podemos fazer sabonetes, bálsamos cicatrizantes, repelentes, enfim, vários itens que podem ser produzidos a partir da criação de abelhas, que é um universo rico e completo”, explica Jana Mello, proprietária do Parque Mel E Cravo.

Hidromel

Edalmir Antônio de Oliveira, do Meliponário Marques, vai ensinar o público a produzir o Hidromel, que também pode ser conhecida como “bebida dos deuses”. “Na oficina, vou ensinar as pessoas a fazer hidromel de uma maneira bem fácil e em pequena quantidade. Vou utilizar apenas mel de ápis, fermento de pão, um maracujá, três litros de água e um garrafão de 4 litros como recipiente. É uma receita simples, com ingredientes que as pessoas têm em casa e muito fácil de fazer”, comenta.

Divisão de mandaçaia

Outra referência no setor, Orlando Morschel também vai participar do Encontro Abelheiro orientando como fazer a divisão de mandaçaia por discos. A mandaçaia é uma espécie de abelha. “Pegamos o enxame matriz e retiramos os discos. Aí mostramos como é todo o processo, desde a identificação dos discos maduros, caixa nova, vedação, posicionamento dos discos, do alimentador, enfim, é um guia completo para a divisão de mandaçaia”, revela.

O evento

“O trabalho realizado por todos esses especialistas e que poderá ser conferido no Encontro Abelheiro é um grande exemplo do valor e da diversidade gerados pela criação de abelhas. Além de produzir mel, geram matéria-prima para muitos outros itens. Tenho certeza que quem visitar o Encontro Abelheiro vai se encantar com esse mundo tão rico e bonito” , destaca César Souza, responsável pela organização do evento.

