Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

O XII Encontro Escola Sesc de Bibliotecas Escolares terá palestras e oficinas on-line e também presenciais, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução As inscrições estão abertas até o dia 25 deste mês. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

A importância da leitura e das histórias na construção cultural e social é o tema do XII Encontro Escola Sesc de Bibliotecas Escolares, que será realizado nos dias 26 e 27 de outubro, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. As inscrições já estão abertas e os profissionais que atuam na área estão convidados a discutir os desafios contemporâneos e os novos caminhos destes espaços de leitura, fundamentais para o desenvolvimento da cultura nacional.

O Sesc tem desenvolvido, ao longo de toda a sua história, ações para que a sociedade brasileira tenha acesso a informações por meio do incentivo à leitura e à multiplicação dos saberes. Os espaços dedicados às bibliotecas são um importante caminho para esse projeto de fomento à cultura do saber.

“O encontro tem como foco o trabalho das bibliotecas na formação de leitores críticos e as formas usadas para se desenvolver essas ações. Teremos atividades presenciais e também oficinas on-line, como forma de ampliar o acesso do público. Vai ser um espaço muito rico para a troca de experiências”, destaca José Maria C. Junior, coordenador de Biblioteca do Polo. No primeiro dia do encontro serão realizadas palestras, com transmissão on-line, e oficinas presenciais na biblioteca do Polo Educacional Sesc, no Rio de Janeiro. Já o segundo dia será de oficinas no formato on-line.

Com uma trajetória de mais de 40 anos na formação de contadores de história, o escritor Francisco Gregório é o convidado para a abertura do encontro, com a palestra Ler e Contar, Contar e Ler. A escritora, pesquisadora e professora da UFRJ, Lúcia Fidalgo, falará sobre a importância da arte, da leitura e das histórias na formação dos estudantes. Victor Prado, mestre em Tecnologias da Informação pelo PPGI-UFRJ e coordenador Técnico-Científico do EducaTech-RJ abordará o tema dos games como ferramenta educacional e social. Nas oficinas, o público poderá conhecer mais sobre a acessibilidade nas redes sociais e escrita criativa, entre outros temas. Todas as atividades do evento contarão com intérpretes de libras.

Após o isolamento social resultado da pandemia, o Encontro Escola Sesc de Bibliotecas Escolares volta a ser presencial. O evento é voltado a bibliotecários, estudantes universitários, professores e profissionais de salas de leituras, que poderão conversar sobre modelos usados nos mais diversos espaços e regiões. Para participar, basta se cadastrar gratuitamente pelo site www.poloeducacionalsesc.com.br/encontrodebibliotecas.

