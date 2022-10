Educação Enem: confira datas, formato da prova e o que levar para fazer o exame

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. (Foto: Agência Brasil)

A aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 será no mês que vem. Este ano, as provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Ao todo, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 3.396.632 pessoas estão inscritas para as provas deste ano.

Os participantes do Enem farão provas de linguagens, ciências humanas e redação no primeiro dia de aplicação. Os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para resolver as questões. No segundo dia de aplicação, resolverão questões de matemática e de ciências da natureza, em 5 horas de aplicação. As provas serão objetivas, com exceção da redação, que deverá ser escrita a mão, tanto na versão impressa quanto na versão digital.

Pela primeira vez, será possível apresentar documentos digitais de identificação nos locais de prova, em alternativa à versão física do documento com foto. Para isso, o candidato poderá levar: e-Título; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; ou RG Digital.

Também serão aceitos documentos de identificação original e com foto. São documentos válidos:

– Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

– Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997;

– Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

– Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

– Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

– Passaporte;

– Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Veja o que levar

– Obrigatório: Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente; Documento de identificação válido, físico ou digital; Máscaras de proteção contra a covid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara para prevenção à covid-19 em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar.

Aconselhável: Cartão de Confirmação de Inscrição; Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

Atenção

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:

– Declaração de Comparecimento impressa.

– Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.

– Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos.

– Livros, manuais, impressos, anotações.

– Protetor auricular.

– Relógio de qualquer tipo.

– Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar.

– Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico.

– Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.

– Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

É proibido portar bebidas alcoólicas e usar drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco, no local de provas.

Acessibilidade

O Enem oferecerá recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social para participantes que fizeram as devidas solicitações. Entre os atendimentos disponíveis estão prova em braile, tradutor intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), videoprova em Libras (vídeo com a tradução de itens em Libras) e prova com letra ampliada.

Como nas duas últimas edições, o Enem 2022 terá a versão impressa e a versão digital. Do total de inscritos, 3.331.566 farão a prova em papel, e 65.066, em computador. Os participantes receberão informações sobre a inscrição e sobre os locais de prova através do Cartão de Confirmação da Inscrição, que poderá ser acessado na internet.

