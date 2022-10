Educação Escola de Música da Ospa abre mais de 100 vagas gratuitas para aulas de instrumento, canto e orquestra

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inscrições para o primeiro semestre de 2023 são feitas de forma on-line entre 17 e 28 de outubro. Foto: Vitória Proença Foto: Vitória Proença

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jovens que buscam aperfeiçoar-se em um instrumento musical ou botar em prática o aprendizado do dia a dia têm a oportunidade de ingressar na Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). O conservatório abre 101 vagas para aulas nos mais diversos instrumentos musicais e em prática de orquestra e de canto em coro. O formulário para se inscrever permanece aberto entre os dias 17 e 28 de outubro, no site da entidade. Tanto as aulas quanto o processo seletivo são gratuitos.

O ingresso na Escola é feito mediante a abertura de um edital, que desta vez compreende 14 instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio e percussão. Algumas modalidades incluem turnos distintos e acessibilidade para pessoas com deficiência. Entre as vagas, também há a oportunidade de jovens músicos integrarem três conjuntos da Escola da Ospa: a Ospa Jovem (violino, viola, violoncelo), a Banda Sinfônica (flauta, flautim, clarinete, requinta, clarinete, fagote) e o Coro Jovem.

Atualmente, o Conservatório Pablo Komlós fica no Palacinho (Av. Cristóvão Colombo, 300) e conta com 270 alunos. O diretor da escola, Diego Grendene de Souza, comenta a importância das novas vagas: ‘‘Este edital é um marco para a Escola de Música da Ospa. 2021 foi o ano da reabertura após a pandemia e, no primeiro semestre de 2022, alcançamos o número de alunos equivalente ao que tínhamos em 2019. Com este novo edital, nossa expectativa é superarmos esta marca e alcançarmos o maior número de alunos da última década, pelo menos”.

Para concorrer a uma vaga é necessário ler o edital completo. O pré-requisito para todas as modalidades é estar comprovadamente matriculado no ensino regular ou ter concluído o ensino médio. Nos cursos de instrumento, a idade mínima é de 8 anos e o postulante deve possuir o instrumento pertinente à vaga. Na prática de coro, o candidato deve ter entre 8 e 20 anos. Já o músico que busca ingressar na Ospa Jovem ou na Banda Sinfônica deve ter mais de 14 anos.

O processo seletivo também tem uma etapa presencial, que consiste em uma audição avaliada por professores do conservatório e músicos da Ospa, entre os dias 07 e 18 de novembro. O horário e o local da seleção serão indicados pela secretaria da Escola da Ospa, juntamente com a confirmação da inscrição. O resultado estará disponível no site em 22 de novembro, e os novos alunos iniciam o período letivo em 06 de março de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação