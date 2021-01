A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reuniu nesta quinta-feira (21) com representantes da União Química, laboratório brasileiro que participa do consórcio envolvido na produção da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia.

De acordo com a Agência, o grupo à frente da vacina russa ainda não entrou com o pedido de autorização emergencial. As organizações participantes do consórcio já divulgaram a intenção de entrar com a solicitação.

Mas, acrescenta a nota da Anvisa, o laboratório demonstrou interesse em apresentar a solicitação, o que colocaria a possibilidade real de uma terceira vacina ser oferecida no País. Atualmente a Anvisa já forneceu a autorização para uso emergencial para as vacinas da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e do Instituto Butantan/Sinovac.

A Anvisa informou que a União Química também não apresentou novos documentos. No último domingo (17), a agência havia recusado o envio de material do consórcio apontando a insuficiência do cumprimento de requisitos.

O Fundo de Investimento Direto Russo, integrantes do consórcio da Sputnik V, emitiu nota na segunda-feira (18) rebatendo as informações de que teria havido uma recusa e afirmando que se tratou apenas da solicitação de informações adicionais.

Uma nova reunião deverá ser marcada entre a Anvisa e os representantes da vacina russa para avançar na discussão sobre o pedido de autorização para uso em caráter emergencial no Brasil. Mas a agência não adiantou data.

De acordo com o diretor de Negócios da União Química, a ideia é conseguir autorização para importação de 10 milhões de doses prontas da Sputnik V. “O que queremos hoje, da Anvisa, é a aprovação emergencial para trazer 10 milhões de doses prontas da Rússia, a fim de atender rapidamente o mercado brasileiro diante dessa falta de vacina”, pontuou Rosso.

Caso não haja liberação por parte da Anvisa, a União Química já negocia a exportação das produções nacionais para países da América do Sul que já aprovaram o uso emergencial da Sputnik V. Neste contexto, seriam beneficiados países com Argentina, Paraguai, Bolívia e Venezuela.

Hungria

A Hungria deu aprovação inicial a duas vacinas para a covid-19: a Sputnik V e a vacina de Oxford. O país é o primeiro da União Europeia a conceder ambas as aprovações.