Brasil Enem 2023: prazo para pedir reaplicação das provas é estendido até esta segunda

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Reaplicação das provas ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro. (Foto: Reprodução)

Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que perderam um ou os dois dias de prova por um motivo previsto em edital poderão solicitar a reaplicação até 23h59 de segunda-feira (20). Inicialmente, o prazo terminaria nesta sexta-feira (17), mas foi estendido.

Pode pedir a reaplicação quem faltou porque estava com alguma doença infecciosa prevista no edital, quem teve algum problema de logística ou foi alocado para fazer o exame em um local distante por um erro da organização – cerca de 50 mil inscritos.

As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro, mesmas datas da aplicação do Enem PPL, para pessoas privadas de liberdade. Para solicitar a reaplicação, os candidatos devem acessar a Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante). As solicitações serão julgadas individualmente pelo Inep.

Atestado médico

As doenças infecciosas que dão direito à reaplicação do Enem são a tuberculose; coqueluche; difteria; doença invasiva por Haemophilus influenzae; doença meningocócica e outras meningites; varíola; varíola dos macacos (monkeypox, mpox); influenza humana A e B; poliomielite por poliovírus selvagem; sarampo; rubéola; varicela; e Covid-19.

Mas atenção: quem se ausentou por doença infecciosa precisa anexar à solicitação um atestado.

No atestado, precisam constar as seguintes informações:

– Nome completo do participante;

– Diagnóstico com a descrição da condição;

– Código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

– Assinatura e identificação do profissional competente, com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente; e data do atendimento.

Problemas logísticos

Os Problemas logísticos que dão direito à reaplicação do Enem são:

– Desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local);

– Falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural);

– Falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor de tela; ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

De acordo com o Inep, as solicitações por problemas logísticos serão avaliadas de acordo com as intercorrências registradas.

Enem

Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

