Brasil Enem 2024: saiba o que fazer e o que não fazer na hora da prova, que acontece neste domingo

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Enem 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. (Foto: ABr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (3), mais de 5 milhões de inscritos realizam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Nesta reta final, muitas dúvidas surgem entre os candidatos e o medo sofrer uma eliminação pode atrapalhar no resultado. Acontece que, a estrada é longa para quem vai encarar as 180 perguntas objetivas e a redação.

Saber o que fazer e o que não fazer são informações importantes na corrida por uma vaga no ensino superior. Veja abaixo uma lista do que é mais indicado na hora da prova do Enem 2024:

Deslocamento

Comparecer ao local de prova correto: O local de prova de todos os participantes está informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, disponibilizado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Consulte logo e veja quanto tempo leva da sua casa até lá.

Chegar no horário correto: O ideal para quem participará do Enem 2024 é chegar com antecedência em seu local de prova. Portanto, é importante saber que os portões serão abertos às 12h e fechados 13h (horário de Brasília-DF). Logo, chegar minutos antes da abertura, possibilita que o candidato entre no espaço com tranquilidade, selecione o lugar que mais o agrada e ganhe tempo para relaxar antes do início das provas.

Hora da prova

Caneta preta: Qualquer material de escrita que não seja caneta esferográfica de tinta preta e transparente é proibido de ser utilizado nos locais de prova.

Celular: Durante as provas, não é permitido o uso de celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico. Os aparelhos devem ser desligados e guardados num porta-objetos fornecido pelo chefe da sala.

Bebidas: O candidato ao Enem 2024 pode levar água em garrafa transparente, em embalagem com o rótulo descartado. Professores não recomendam que os estudantes bebam café ou energéticos nos instantes anteriores à prova, já que tais itens podem elevar a ansiedade e o estresse.

Lanches: Você pode e deve levar. O Enem também pode ser visto como um “teste de resistência”, assim, ao longo das mais de cinco horas de exame, é possível que o candidato sinta fome. Logo, é importante estar com um lanche pronto para quando a vontade surgir. Vale destacar que, é preciso levar os alimentos em embalagens fechadas, além de se priorizar aqueles que são mais leves, como: frutas, barras de cereais e castanhas.

Questões

Ordem de resposta: Não existe uma fórmula certa para isso, mas começar pelas questões consideradas mais fáceis e pelos temas de maior domínio, pode ser uma boa estratégia para execução da prova. Isso ajuda a ganhar confiança e a economizar tempo ao longo do exame. Também é recomendado ter atenção com, o tempo destinado à escrita da Redação, pois essa nota será muito importante na composição da média final do aluno.

O que não fazer

Esquecer a documentação necessária: É necessário ter o documento de identificação válido em mãos, porque segundo o edital do Enem 2024, permanecer no local de provas sem documentação pode resultar na eliminação do candidato.

Desrespeitar os aplicadores de prova e demais candidatos: Podem ser eliminados os candidatos que desrespeitarem e/ou descumprirem as orientações da equipe de aplicação e as regras contidas no edital, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de provas.

Veja lista de atitudes vetadas:

• Comunicar-se ou tentar comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com qualquer pessoa que não seja da equipe de aplicação, a partir das 13h (horário de Brasília-DF);

• Utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do Exame;

• Receber, de qualquer pessoa, informações referentes ao conteúdo das provas;

• Registrar ou divulgar, por imagem, vídeo ou som, a realização da prova ou qualquer material utilizado no Exame.

Também não se pode realizar anotações no Caderno de Questões, no Cartão-Resposta/Folha de Redação, na Folha de Rascunho e nos demais documentos do Exame antes de autorizado o início das provas pelo chefe de sala. Além de não poder realizar anotações em outros objetos, partes do corpo ou qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/enem-2024-o-que-fazer-e-o-que-nao-fazer-na-hora-da-prova-confira-lista/

Enem 2024: saiba o que fazer e o que não fazer na hora da prova, que acontece neste domingo

2024-11-02