Últimas Enem 2024 registra abstenção de 30,6%; quase 2 mil candidatos foram eliminados

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Nesse domingo (10), estudantes realizaram as questões de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Ministério da Educação divulgou nesse domingo (10) um balanço da realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. A abstenção foi de 30,6%. Houve ainda uma redução no número de ocorrências em relação ao primeiro dia de prova: foram 1.925 participantes eliminados e 1.037 ocorrências logísticas.

O ministro Camilo Santana e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, participaram de uma coletiva apresentado um balanço da aplicação, com dados preliminares. Os dados definitivos serão divulgados com o resultado do exame, em 13 de janeiro de 2025.

No ano passado, 71,9% dos 3,9 milhões de alunos inscritos fizeram a prova e 28,1% se ausentaram. Em 2022, foram confirmadas 3,4 milhões de inscrições e abstenção de 28,3%.

No primeiro dia (3), foram aplicadas as provas de linguagens (português e inglês/espanhol) e ciências humanas. Neste dia, os participantes também redigiram a redação sobre “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Na segunda etapa foi a vez das questões de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

A aplicação do exame foi encerrada às 19h, pois alguns candidatos tiveram a concessão de uma hora a mais para a realização da prova.

Resultado e gabarito

A previsão é de que o resultado com as notas individuais fiquem disponíveis para os participantes no dia 13 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão consultar na Página do Participante.

De acordo com o edital desta edição, o gabarito oficial do Enem 2024 e os cadernos de provas serão divulgados em 20 de novembro, no portal do Inep, no entanto, o ministro da Educação, afirmou que a divulgação será antecipada para esta semana. Desse modo, os candidatos que desejarem conferir as respostas, precisarão acessar o site do Inep para ter acesso às respostas.

Confira o passo a passo para acessar o resultado do Enem:

* Acesse o site do Enem ;

* Clique no link “Página do participante”;

* Informe seu CPF e senha nos campos correspondentes;

* Selecione as imagens solicitadas ou digite os caracteres pedidos.

* Clique em “Enviar”.

Reaplicação

Os participantes que perderam as provas, no primeiro e segundo dias, do Enem por problemas logísticos ou por com doenças previstas no edital poderão solicitar a reaplicação das provas a partir desta segunda-feira (11). O prazo para o pedido vai até o dia 15 de novembro.

As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro. Haverá apenas uma reaplicação de provas do Enem 2024.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Enem 2024 registra abstenção de 30,6%; quase 2 mil candidatos foram eliminados

