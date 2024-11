O Flamengo venceu o jogo de ida por 3 a 1, no Maracanã. Por isso, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença para conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Uma vitória do Atlético por dois gols de saldo leva a definição do título para os pênaltis.

O Galo precisa vencer por três ou mais gols de diferença para erguer o troféu da competição pela terceira vez.

Os dois finalistas da Copa do Brasil têm R$ 31,5 milhões de premiação garantidos pela vaga na decisão. Quem levantar o troféu levará mais R$ 42 milhões pelo título, totalizando R$ 73,5 milhões nos cofres, além de garantir um lugar na edição de 2025 da Copa Libertadores.