Esporte Maior torcida organizada do Grêmio se manifesta sobre possíveis protestos contra Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

No texto, ela também repudia qualquer ato de violência e reforça apoio incondicional ao time. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Maior torcida organizada do Tricolor, a Geral do Grêmio fez um pronunciamento oficial em suas redes sociais sobre rumores de que outros grupos estariam ameaçando torcedores dispostos a protestarem contra o técnico Renato Portaluppi na partida diante do Juventude.

Em nota publicada em sua conta no Instagram, a Geral rechaçou com veemência qualquer tentativa de impedir manifestações que possam ocorrer contra o treinador do Grêmio. No texto, ela também repudia qualquer ato de violência e reforça apoio incondicional ao time na partida diante do Juventude, dia 20 de novembro, na Arena.

“Independentemente da veracidade desses relatos, lamentamos que, em um momento de decisão do campeonato, tenhamos que conviver com episódios que não contribuem para criar um clima positivo para o time. A Geral do Grêmio aproveita para reafirmar o repúdio a atos de violência e reforça que, no próximo jogo (como todos os outros), estará apoiando e alentando até o fim, sempre pelas três cores”, finaliza a nota.

A derrota do Grêmio para o Palmeiras, por 1 a 0, na última sexta-feira, fez o time de Renato Portaluppi cair da 11ª para a 12ª posição na tabela de classificação do Brasileirão. Com 39 pontos, o Tricolor está a apenas três da zona de rebaixamento. Foi a 16ª derrota em 33 partidas (apenas o Vitória e o Cuiabá perderam mais).

2024-11-10