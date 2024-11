Rio Grande do Sul Viagem aos Estados Unidos, Japão e China: governador gaúcho permanece fora do RS até o fim do mês

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Eduardo Leite participa de curso em Nova York e lidera missão à Ásia. (Foto: "Maicon Hinrichsen"/Arquivo Secom-RS)

O governador gaúcho Eduardo Leite desembarcou nesse domingo em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa até a sexta-feira (15) de um curso internacional sobre segurança pública. Depois, ele estará à frente de uma missão ao Japão e China até o dia 27. Durante quase três semanas, o Executivo estadual será liderado pelo vice, Gabriel Souza – o cargo foi transmitido no sábado (9).

“Após uma semana na Índia para prospectar novas parcerias comerciais, estou de volta e agora assumo como governador em exercício”, declarou Souza. “Que a comitiva traga boas-novas ao Rio Grande do Sul, enquanto prosseguimos aqui com a agenda de trabalho.”

O afastamento foi autorizado por unanimidade, na quinta-feira (7), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, ao apreciar parecer favorável de Frederico Antunes (PP), presidente do colegiado. No documento consta que o Parlamento é responsável por autorizar o governador (ou vice) a se afastarem do Rio Grande do Sul por mais de 15 dias.

Participaram da reunião os deputados Miguel Rossetto (PT), Professor Bonatto (PSDB), Delegado Zucco e Capitão Martim (Republicanos), Delegada Nadine (PSDB), Guilherme Pasin e Marcus Vinícius (PP), Luiz Fernando Mainardi (PT), Edivilson Brum (MDB) e Cláudio Tatsch (PL).

Estados Unidos

O curso intensivo em segurança pública é organizado pela Comunitas, organização sem fins lucrativos e com foco na melhoria da gestão pública e do investimento social por meio de parcerias público-privadas. A iniciativa conta com o apoio da Universidade de Columbia, sede do evento.

Na pauta, casos de sucesso em diferentes países e a abordagem de conceitos desenvolvidos sobre o assunto nas melhores universidades do planeta. A presidente da Comunitas, Regina Esteves, ressalta:

“Escolhemos segurança como mote principal dessa edição. Após alguns levantamentos junto à nossa rede, percebemos uma grande convergência a respeito do crime organizado como um dos grandes causadores da violência no Brasil”.

Além de Eduardo Leite, outros 24 líderes dos setores público e privado no País foram chamados a participar. A lista inclui o prefeito reeleito de Recife (PE), João Campos, e os futuros vices municipais de São Paulo, Ricardo Nascimento Mello Araújo, e do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere. Também participam deputados federais como Tabata Amaral (São Paulo).

Japão e China

No próximo domingo (17), Eduardo Leite sairá de Nova York com destino à capital japonesa Tóquio, liderando comitiva formada por 11 membros do primeiro escalão estadual e nove deputados estaduais, além de assessores e prefeitos. A missão tem por finalidade atrair investimentos.

A última viagem internacional do governador gaúcho terá como última escala a China. Nas capital Pequim e em Shenzhen, também está na pauta a divulgação de atrativos do Rio Grande do Sul para dirigentes e empresários do Gigante Asiático.

(Marcello Campos)

