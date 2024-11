| Viagem oficial à Índia traz boas perspectivas de negócios para o RS, avalia o governo gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Vice-governador (E) liderou missão de cinco dias ao país asiático. (Foto: Joel Vargas/Ascom-RS)

Encerrada na última sexta-feira (8), a missão oficial gaúcha à Índia teve como saldo a abertura de boas perspectivas de negócios entre o Rio Grande do Sul e o país asiático. A avaliação é do vice-governador Gabriel Souza, que liderou a comitiva e, já volta, comanda o Executivo até o dia 27, devido à viagem do titular Eduardo Leite aos Estados Unidos, Japão e China.

A delegação esteve nas cidades de Mumbai e Nova Delhi, cumprindo uma extensa agenda de divulgação dos atrativos do Estado para autoridades, dirigentes e empresários, bem como de oportunidades para produtos gaúchos. Foram 17 reuniões ao longo de cinco dias, em parceria com Câmara Brasil-Índia.

“O objetivo foi cumprido, ao abrir as portas para a ampliação de mercados entre os dois países”, ressalta Souza. “A Índia é um país maravilhoso e estamos muito contentes de ter conhecido uma série de oportunidades para fomentar comércio, turismo e relações já existentes.”

Os últimos compromissos oficiais incluíram uma reunião na Confederação da Indústria Indiana (CII), onde o grupo foi recebido pelo conselheiro presidente, Vikas Khitha, e representantes de diferentes setores. Diretor do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Evaldo da Silva Júnior contextualiza:

“Assim como o Rio Grande do Sul é responsável por 60% da produção do maquinário agrícola brasileiro, existe uma grande oportunidade para as indústrias indianas suprirem a necessidade de agro partes, ou seja de peças e acessórios. Nós temos uma grande área de implementos agrícolas e acreditamos que podemos construir uma parceria importante com o mercado indiano”.

A delegação também esteve no Ministério de Indústria-Comércio da Índia, onde foi recebida pelo secretário-adjunto Vimal Anand e outros representantes. O objetivo do encontro foi avançar nas interações entre as partes. Anand também convidou os gaúchos a participarem da próxima edição da feira do setor agrícola Farm-Tech Exhibition, marcada para fevereiro no país asiático.

Parte da agenda foi na sede da organização internacional Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), coalização entre países, agências da Nações Unidas e entidades internacionais para a criação de sistemas de infraestrutura resilientes e estímulo ao desenvolvimento sustentável.

Por fim, a delegação participou do “Brazilian Day”, em comemoração ao 7 de setembro. O local escolhido foi a própria sede da Embaixada Brasileira na capital Nova Delhi.

Resultado prático

Um dos saldos efetivos da programação foi a assinatura de um memorando de entendimento entre a Câmara de Comércio Indo-Brasileira e o World Trade Center Mumbai. Conforme o site estado.rs.gov.br, o documento é uma forma de estimular as relações comerciais e cooperativas entre as partes, por meio de investimentos e outras realizações em conjunto.

A primeira ação prevista após a rubrica é uma atividade voltada à degustação de vinhos gaúchos na Índia, organizada pelo WTC Mumbai. Também está confirmado o envio de uma delegação do país à edição de 2025 da Expodireto Cotrijal, realizada anualmente na cidade gaúcha de Não-Me-Toque e uma das mais importantes feiras do agronegócio no Brasil.

(Marcello Campos)

2024-11-10