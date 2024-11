Porto Alegre Praça da Matriz e seu entorno inspiram evento cultural em Porto Alegre nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Área localizada no Centro Histórico, em pintura da década de 1860. (Foto: Reprodução)

Localizado no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz recebe às 17h do dia 13 de novembro (quarta-feira) para mais uma “Roda de Cultura HPM”, programa iniciado neste ano e que promove bate-papos com convidados dos mais diversos segmentos. Esta edição tem como “hóspedes” o historiador e professor universitário Arnoldo Doberstein e a jornalista e guia de turismo Maria Lúcia Badejo.

Na pauta está a Praça Marechal Deodoro (Praça da Matriz) como tradicional espaço de lazer criado há mais de 200 anos na capital gaúcha e sua proximidade às principais sedes do poder gaúcho – Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, Palácio da Justiça, além da Catedral Metropolitana e de instituições culturais como Theatro São Pedro e Biblioteca Pública do Estado.

O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita, porém com vagas limitadas, mediante agendamento. Inscrições pelo whatsapp (51) 9859-55690 ou pessoalmente no Hotel Praça da Matriz – Largo João Amorim de Albuquerque nº 72 (quase esquina com a rua Jerônimo Coelho).

Convidados

Professor acadêmico e historiador, Arnoldo Doberstein é doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e autor do livro “Estatuária e Ideologia”, dentre outras publicações resultantes de seu profundo engajamento a temas como cultura, memória e identidade. Atua como pesquisador independente no Instituto Cultural Emílio Sessa (Ices)

Jornalista e guia de turismo, Maria Lúcia Badejo tem pós-graduação em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Especialização em Atrativos Culturais pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). É autora do livro “Pelas Ruas de Porto Alegre: Um Guia Para Conhecer o Centro Histórico Caminhando” e fundadora da Badejo Experiências Culturais, empresa pioneira em walking tours (caminhadas turísticas) na capital gaúcha.

Espaço HPM

Inaugurado como imóvel residencial no final da década de 1920, o palacete do Largo João Amorim de Albuquerque nº 72 abriga há quase 50 anos o Hotel Praça da Matriz. O empreendimento passou por ampla revitalização e, sob o comando da família Patrício desde 2014, hospeda anônimos e famosos, além de abrigar o Espaço Cultural HPM. No foco estão exposições, saraus, lançamentos de livros e outros eventos, em parceria com a empresa Práxis Gestão de Projetos.

A origem do imóvel remonta a Luiz Alves de Castro (1884-1965), o “Capitão Lulu”, dono do cabaré-cassino “Clube dos Caçadores”, instalado de 1914 a 1938 na rua Andrade Neves (a poucas quadras dali) e enaltecido por cronistas e escritores como Erico Verissimo. A fortuna amealhada pelo empresário com a atividade ainda bancou, na mesma época, a construção do imponente edifício que hoje sedia o Espaço Cultural Força e Luz (Rua da Praia).

Contratado por Lulu, o engenheiro e arquiteto teuto-gaúcho Alfred Haasler projetou quatro andares com subsolo, pátio interno e dois diferenciais naquele tempo: garagem e sistema francês para calefação de água, tudo em estilo eclético, com mármores, azulejos e outros materiais importados. O conjunto está inventariado como de interesse histórico pelo Município e contemplado com o programa Monumenta, permitindo a recuperação de fachada, cobertura e estrutura elétrica.

O proprietário não teve muito tempo para aproveitar tamanho requinte, pois migrou no início da década de 1930 para o Rio de Janeiro, ampliando atividades (foi sócio do Cassino da Urca e dono de diversos empreendimentos). Com o decreto federal que em 1946 proibiu os jogos-de-azar, Lulu se desfez do seu patrimônio em Porto Alegre. O palacete junto à Praça da Matriz – até então alugado a terceiros – trocou de mãos até ser adquirido em 1949 por um comerciante cuja nora, Ilita Patrício, mantém hoje o estabelecimento hoteleiro.

