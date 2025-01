Brasil ENEM 2024 teve apenas 12 redações nota mil, menor número da história

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Apenas os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram mais de uma redação nota mil. Os demais tiveram apenas um aluno com a pontuação máxima.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve o menor número de alunos com nota máxima na redação dos últimos dez anos. Segundo o Ministério da Educação (MEC), apenas 12 alunos dos quase 3,2 milhões de participantes chegaram à nota máxima.

O resultado do Enem de 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (13). O exame é a porta de entrada para alunos do ensino médio em universidades públicas no Brasil. A prova é composta por 180 questões e uma redação.

De acordo com o Ministério da Educação, apenas 12 alunos atingiram a nota máxima. As redações nota mil estão em:

Alagoas

Ceará

Distrito Federal

Goiás

Maranhão

Pernambuco

Rio Grande do Norte

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Apenas os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram mais de uma redação nota mil. Os demais tiveram apenas um aluno com a pontuação máxima.

O MEC ainda informou que, na rede pública, apenas uma redação teve nota máxima. Os demais são da rede particular.

➡️ Neste ano, o tema da redação na aplicação regular foi ‘desafios para a valorização da herança africana no Brasil’. A proficiência média da redação, que considera média das notas de todos os candidatos, foi de 660 pontos, 15 pontos a mais do que na edição de 2023.

Menor número em dez anos

O número de notas mil deste ano é o menor registrado em dez anos, segundo os dados do Ministério da Educação. Antes, o menor número registrado tinha sido em 2021, quando 22 alunos tiveram a nota máxima.

Para o professor de redação do curso Anglo, Sérgio Paganim, a queda do número de redações é um reflexo de uma banca de correção mais rígida. Ele explica que o tema foi considero fácil, porque está em debate e é abordado de vários aspectos em matérias ao longo do Ensino Médio.

Segundo Paganin, com um tema mais fácil, a banca acabou sendo mais rigorosa com o repertório que o aluno apresentou.

“Eu acho que o tema é que faz com que a banca se coloque numa posição mais rigorosa para cobrar aspectos mais articulados, repertório mais articulado, linguagem mais articulada, já que o tema fatalmente é um tema mais simples”, explica Paganin. As informações são do Portal G1.

