Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Resultados sairão em 21 de novembro.(Foto: Divulgação)

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, nesta quinta-feira, o novo cronograma do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Os resultados finais serão publicados no dia 21 de novembro deste ano e a convocação para posse acontecerá em janeiro de 2025.

Inicialmente a aplicação das provas estava prevista para 5 de maio, mas a data foi remarcada para o dia 18 de agosto deste ano, em função das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

Entre as alterações anunciadas nesta quinta, o ministério divulgou que os candidatos que não puderem realizar a prova na nova data podem solicitar a devolução da taxa de inscrição do dia 5 a 7 de julho, ou seja, até este domingo.

O mesmo prazo vale para alteração do local de aplicação da prova, que pode ser solicitado por candidatos residentes do Rio Grande do Sul que fariam provas em outros estados e candidatos de outros estados que fariam prova no RS. Somente nesses casos, será permitida a alteração de local de prova, por ainda não ter sido normalizada totalmente a logística aérea com o estado.

Além disso, o novo edital também prevê a realização de uma prova extraordinária caso ocorra algum evento excepcional e imprevisível que inviabilize a aplicação do certame em locais determinados. Para que isso ocorra, o evento deve atingir um mínimo de 0,5% dos inscritos. Neste caso, as vagas oferecidas serão suplementares.

Mais detalhes

Gabaritos: conforme divulgado nessa quinta, a divulgação dos cadernos de provas vai acontecer às 20h no dia da aplicação do certame. Enquanto isso, a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas ocorrerá no dia 20 de agosto.

Resultados e convocação: todo o processo do concurso deve ser finalizado no final de novembro: no dia 21 serão divulgados os resultados finais, e no dia seguinte, em 22 de novembro começará a convocação dos candidatos aprovados.

Próxima edição

Segundo a ministra Esther Dweck, a ideia do MGI é realizar um novo CNU no ano que vem. “A nossa ideia é que a gente tenha algumas autorizações (de pastas para abrir vagas para o concurso) neste ano, estamos discutindo o orçamento do ano que vem para ver a viabilidade de novas vagas e tentar casar as vagas deste ano com a do ano que vem para a realização de concurso no ano que vem”, comentou.

No entanto, a ministra explicou que a viabilidade da realização de um novo certame ainda depende de fatores, como orçamento disponível para abertura de novas vagas.

“Mas essa decisão ainda não está totalmente tomada, depende de disponibilidade orçamentária para novas vagas, uma série de coisas, mas assim que tiver o envio da Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) vai ficar mais claro o cenário para o ano que vem, que vai permitir ou não a realização de um novo CNU no ano que vem”, esclareceu a ministra.

2024-07-04