Brasil Enem será aplicado neste domingo em 1.747 municípios brasileiros

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

A maior parte dos inscritos (3.331.566) farão o Enem impresso, enquanto 65.066 optaram pela versão digital Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cerca de 3,4 milhões de estudantes farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (13) em todo o Brasil, nas modalidades impressa e digital. A prova será aplicada em 11.275 locais espalhados por 1.747 municípios brasileiros, de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

A maior parte dos inscritos (3.331.566) farão o Enem impresso, enquanto 65.066 optaram pela versão digital. A maioria dos candidatos está nos estados de São Paulo (527.097), Minas Gerais (301.350) e Bahia (260.331). As mulheres representam 61% dos participantes e as pessoas negras (soma de pretos e pardos), 54,8%.

Ao todo, aproximadamente 320,5 mil pessoas estão envolvidas na aplicação do exame, entre coordenadores estaduais, municipais, aplicadores e supervisores.

Ao chegar no local de prova, os participantes devem apresentar documento de identificação original, com foto. Entre as identificações aceitas estão as carteiras de identidade e de habilitação (CNH), o passaporte e a carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997.

A novidade desta edição é que serão aceitos os documentos digitais com foto do e-Título, CNH digital e RG digital, que deverão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Não serão aceitas fotos da tela do celular.

Outro item obrigatório é a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Ela é necessária para preencher o cartão de respostas no Enem impresso e para escrever a redação tanto no Enem impresso quanto no digital. A máscara de proteção é obrigatória, exceto nos estados ou municípios onde o uso do item em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar.

Medidas de proteção contra a Covid-19

Diante do aumento de casos de Covid-19 no País nas últimas semanas, o Inep anunciou que irá manter, assim como ocorreu nas duas últimas edições, as medidas de proteção contra a doença.

De acordo com o instituto, os candidatos que estiverem com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa não devem comparecer ao local de prova. Essas pessoas terão direito a pedir uma reaplicação do exame, que ocorrerá em nova data.

A reaplicação do Enem será nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. A solicitação da reaplicação deverá ser feita na Página do Participante em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação, conforme o edital do exame. Cada pedido será analisado individualmente.

É necessário que o solicitante apresente documento legível que comprove a doença. Na documentação deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro no CRM (Conselho Regional de Medicina), do Ministério da Saúde ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.

Além da Covid-19 serão aceitas justificativas de candidatos com tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela.

