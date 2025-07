Rio Grande do Sul Energia é restabelecida para 240 mil clientes afetados pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

As cidades mais impactadas são Viamão, Capão da Canoa, Tramandaí, Osório e Porto Alegre Foto: Divulgação/CEEE Equatorial Divulgação CEEE Equatorial. Foto: Divulgação/CEEE Equatorial

A CEEE Equatorial restabeleceu o fornecimento de energia para 240 mil clientes do Rio Grande do Sul até a início da tarde desta terça-feira (29), o que representa 55% do total de consumidores impactados pelo ciclone extratropical. A distribuidora segue em alerta máximo, atuando de forma ininterrupta para mitigar os efeitos da tempestade, com prioridade para as regiões que concentram o maior número de ocorrências.

O pico do desabastecimento foi registrado na segunda-feira (28), às 13h, quando cerca de 430 mil clientes estavam sem energia elétrica. No momento, 190 mil aguardam o restabelecimento do serviço. As cidades mais impactadas são Viamão, Capão da Canoa, Tramandaí, Osório e Porto Alegre.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o afastamento gradual do ciclone extratropical deve reduzir significativamente a intensidade dos ventos ao longo desta terça-feira. A CEEE Equatorial reforça a orientação para que a população mantenha distância de fios ou cabos caídos e informe imediatamente qualquer ocorrência pelos canais oficiais de atendimento: WhatsApp Clara: (51) 3382-5500.

