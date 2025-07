Esporte Gauchão Série A2: confrontos das quartas de final estão oficialmente definidos

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Com uma vitória expressiva no Gauchão Série A2, o Novo Hamburgo assume o quarto lugar e garante confronto contra o Gramadense Foto: Jefferson Couto/ECNH

A tarde deste domingo (27) marcou o encerramento da primeira fase do Gauchão Série A2, com jogos emocionantes e definições importantes que moldaram os duelos das quartas de final. Entre os destaques, a goleada do Novo Hamburgo sobre o Gramadense por 4 a 0 sacudiu a tabela e garantiu ao Anilado a vantagem de decidir o mata-mata em casa.

Confrontos definidos para as quartas de final

As partidas de ida começam já na próxima quarta-feira (30), com os seguintes duelos:

Horário Confronto Local 15h Gramadense x Novo Hamburgo Vila Olímpica 19h Bagé x Inter-SM Pedra Moura 19h30 Veranópolis x Passo Fundo Antônio David Farina 19h30 Lajeadense x Aimoré Arena Alviazul

Destaques da rodada final

No Estádio do Vale, o Anilado garantiu vaga no G4 com um domínio absoluto. Pablo, Kauê Fernandes, Batista e Alisson balançaram as redes, consolidando a 4ª posição e um reencontro com o Gramadense na fase seguinte.

Sob forte chuva e campo pesado na Arena Alviazul, a partida foi marcada por disputas aéreas e poucas chances claras. Com o empate, o Lajeadense se garantiu em 8º lugar, enquanto o Real encerrou a campanha na lanterna e disputará a Série B em 2026.

Nos Plátanos, Marquinhos foi decisivo ao marcar o gol da vitória do Galo, que terminou sua participação com dignidade. Bagé, por sua vez, segue para enfrentar o forte Inter-SM no mata-mata.

No Vermelhão da Serra, Alison Mira brilhou com dois gols, enquanto Augusto fechou a conta. O Passo Fundo garantiu a 3ª colocação e medirá forças contra o Veranópolis nas quartas de final.

Na casa do Pentacolor, o Inter-SM mostrou sua força e contou com gol de Vitinho para selar a vice-liderança. Com isso, a equipe de Santa Maria vai encarar o Bagé em um dos confrontos mais equilibrados da próxima fase.

