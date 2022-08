Geral Energia solar já representa 8,4% da matriz elétrica do País

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Desde fevereiro de 2022 a capacidade instalada de energia solar cresce 1 GW por mês no Brasil. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De acordo com os dados mais recentes da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), desde fevereiro de 2022 a capacidade instalada de energia solar cresce 1 GW por mês no Brasil. Segundo o panorama divulgado pela entidade, a fonte ultrapassou a marca de 17 GW, o equivalente a 8,4% da matriz elétrica do País, ficando atrás somente das fontes hidrelétricas (53,9%) e eólica (10,8%).

Para Daniel Sciovoletto, engenheiro eletricista e especialista em sistemas fotovoltaicos, o Brasil apresenta um grande potencial para aplicação de energias renováveis. “Nossos potenciais hídrico, eólico e fotovoltaico (solar) são enormes. A potência instalada desses recursos é muito maior do que os recursos não renováveis como termoelétricas e nucleares. É preciso entender que quanto mais energia limpa e renovável sendo gerada, melhor para todos”, complementa.

Ainda segundo o infográfico da Absolar, a maior parte da geração solar está espalhada pelos telhados das casas e pequenas empresas, no modelo de geração distribuída. De acordo com Eliane Dias, CEO da Construexpo, as modalidades de construção com inovações tecnológicas e soluções sustentáveis tendem a crescer nos próximos anos. “Estamos vivendo uma mudança comportamental em que o movimento da sustentabilidade na construção civil vem ganhando espaço. Os investimentos das construtoras e indústrias do setor para esta demanda tendem a aumentar, e por outro lado, temos o consumidor que busca por soluções sustentáveis e inovações em eficiência energética com preços competitivos”, afirma a CEO.

Nova Regulamentação para 2023

Entrará em vigor em 2023 a Lei Federal 14.300, que trata do marco legal da geração de energia distribuída de fontes renováveis, que inclui a energia solar fotovoltaica. Essa aprovação terá um impacto na cobrança do uso do sistema de distribuição (tarifa TUSD), chamado também de uso do fio e pelo sistema elétrico. “Quem pensa em investir em geração própria, seja fotovoltaica ou qualquer outra fonte renovável, recomendo que o faça agora. Dessa forma, garante-se, para os próximos 30 anos, o enquadramento na legislação vigente seguindo as resoluções REN48E e REN687, que preveem o abatimento da energia elétrica gerada, que será de 1 para 1 sobre a energia consumida da rede elétrica”, explica Sciovoletto. As informações são do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral