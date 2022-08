Geral As empresas aéreas Latam, Gol e Azul liberam embarque com reconhecimento facial

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sistema de biometria facial no aeroporto de Congonhas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As companhias aéreas Latam, Gol e Azul disponibilizaram, nesta terça-feira (9), o serviço de embarque com reconhecimento facial. A nova funcionalidade está disponível nos aeroportos de Congonhas (São Paulo) e Santos Dumont (Rio de Janeiro).

As três empresas confirmaram que, ao utilizar a tecnologia de reconhecimento facial, o passageiro é dispensado do uso de documentos de identificação, o que agiliza o tempo de embarque.

“O embarque com reconhecimento facial é um grande passo rumo à total digitalização dos serviços da aviação comercial”, afirmou o diretor de Atendimento a Clientes da Gol, José Luiz Belixior Jr.

“Com a biometria, o tempo médio do embarque caiu de 8 segundos para 6 segundos por passageiro (tempo médio)”, disse a Latam em comunicado à imprensa.

O novo sistema foi disponibilizado pela agência de tecnologia prestadora de serviços para o Governo, a Serpro, e será também oferecido a toda a tripulação da companhia.

Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ) são os primeiros aeroportos brasileiros a implantar de forma definitiva o embarque facial biométrico 100% digital para passageiros e tripulantes. Combinando análise de dados e validação por biometria, a tecnologia dispensa a apresentação de cartões de embarque e documentos de identificação dos viajantes de voos domésticos partindo desses terminais.

O processo de implantação definitiva da tecnologia já está em andamento: ocorre de forma gradual e simultânea nos aeroportos paulista e fluminense. Quando concluído, os viajantes que estiverem em voos com embarques biométricos e optarem pelo uso da tecnologia só precisarão da imagem de seus rostos para fazer check-in e acessarem salas de embarque e aeronaves. No caso de comissários de bordo e pilotos da aviação regular, a solução inclui o acesso a áreas restritas dos dois terminais aéreos.

Cada empresa aérea operando em Congonhas e Santos Dumont poderá adotar procedimentos próprios para o cadastramento biométrico e validação do passageiro na base governamental, por meio do Serpro. Neste início, para usar o sistema, o usuário deve dispor de documento biométrico válido (CNH digital ou Título de Eleitor digital); passagem aérea e acesso ao canal de cadastramento e validação biométrica da companhia aérea. Por meio do canal, no momento do check-in ou após a sua realização, o passageiro realizará a validação biométrica associada a seu voo. Ele deverá aceitar os termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LPGD), devendo fazê-lo a cada novo voo. Executada essa ação, de forma digital, e sendo validado o cadastro, o passageiro estará apto a usar o sistema biométrico para o respectivo voo.

20 portões de embarque

Para que fosse adotado em definitivo em dois dos principais aeroportos do país, a Infraero, operadora do Santos Dumont e de Congonhas, firmou cooperação técnica com o Serpro, desenvolvedor do sistema de validação biométrica para o Embarque +Seguro. A disponibilização dos equipamentos e interface, incluindo totens de leitura biométrica e catracas automáticas, está a cargo das empresas de TI Pacer e Digicon, respectivamente.

Os dispositivos estão sendo instalados gradualmente em todas as áreas de check-in e portões de embarque dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont: são 12 portões e 10 catracas no terminal paulista; e oito portões e cinco catracas no fluminense. Após realizados os devidos testes, cada equipamento torna-se imediatamente operacional, liberando a solução tecnológica para uso de todas as companhias aéreas que operam nos dois terminais e que tenham formalizado sua adesão à iniciativa junto ao Serpro, por meio de assinatura de termo de confidencialidade e de aceite às regras da LGPD. As informações são do portal de notícias G1 e da Anac.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral