Engavetamento com 22 veículos deixa oito mortos no Paraná

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Má visibilidade causada por nevoeiro contribuiu para o acidente. (Foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária Federal)

Subiu para oito o total de pessoas que morreram em um acidente envolvendo 22 veículos no quilômetro 76 da BR-277, em São José dos Pinhais, no Paraná, no domingo (2), por volta das 22h20min. De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), houve um engavetamento na via, sentido litoral, em decorrência da má visibilidade no local, por conta de um nevoeiro, aliado à fumaça gerada por uma queimada.

Ao menos 21 pessoas ficaram feridas. Foram contabilizados 22 veículos envolvidos no acidente, sendo 16 carros, cinco motocicletas e um caminhão.

“Em razão da restrição da visibilidade, alguns veículos se envolveram em uma colisão e permaneceram imobilizados sobre a via. Com isso, alguns ocupantes deixaram seus veículos e permaneceram na rodovia. Uma carreta, que não conseguiu frear, colidiu com os veículos parados na rodovia, atropelando as pessoas que estavam no local”, informou a PRF.

Além da PRF, participaram do atendimento às vítimas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a empresa concessionária Ecovia, responsável pelo trecho. A rodovia foi liberada às 4h40min da madrugada desta segunda-feira (3). Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com o Coronel Prestes, que participou do atendimento às vítimas, o acidente envolveu cinco motocicletas, 16 carros, sendo um da Polícia Militar, e um caminhão. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais da região.

Ainda conforme os bombeiros, tudo começou com um primeiro acidente envolvendo alguns carros, sem gravidade.

O caminhão, conforme os socorristas, vinha atrás e tentou desviar dos veículos, mas acabou atropelando quatro ocupantes dos carros que estavam aguardando na lateral da pista. Depois disso, os outros veículos envolvidos também colidiram atrás, ainda conforme os bombeiros.

Testemunhas disseram que havia uma queimada perto do local atrapalhando a visão de quem dirigia pela estrada. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiro e também pela PRF, que também falou sobre a intensidade da neblina no trecho.

“Os focos de fogo à beira das rodovias, eles podem gerar esse tipo de situação em qualquer rodovia do estado do Paraná e do Brasil. Estamos em um período de estiagem, temos alertado veementemente isso todo dia para que a população nos ajude cuidando dessa situação. Nossos atendimentos de incêndio florestal aumentaram 78% em relação ao ano passado”, contou o coronel Prestes. Ele disse que se não houver uma cooperação, podem acontecer outras tragédias nas rodovias. As informações são da Agência Brasil e do portal de notícias G1.

